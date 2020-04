L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta complicando la quotidianità di tante persone, che si trovano in difficoltà anche a fare la spesa, per questo motivo sono nati “Gli Essenziali Carrefour“, un nuovo servizio di spesa online con consegna a domicilio pensato per dare un taglio natto ai tempi biblici previsti attualmente grazie a un’importante semplificazione.

Detto in poche parole, Carrefour promette di portarvi la spesa direttamente a casa entro un massimo di 4 giorni, a fronte dei tempi decisamente più dilatati previsti dagli altri servizi di spesa online.

Gli Essenziali Carrefour: ecco come funzionano

Prima di bollarla subito come una promessa impossibile da mantenere, dovete sapere che alla base di questo servizio c’è un meccanismo ben preciso: Gli Essenziali Carrefour prevedono dei Box e dei Kit di prodotti precostituiti dal rivenditore. In pratica il cliente deve soltanto scegliere il Box o il Kit più adatto ai propri gusti ed esigenze, permettendo così al rivenditore di preparare i pacchi molto più rapidamente.

I Box previsti sono:

Box Vegetariano (per una settimana per 2 persone) a 69 euro

Box Mare (per una settimana per 2 persone) a 69 euro

Box Terra (per una settimana per 2 persone) a 69 euro

I Kit previsti, anch’essi per una settimana, sono:

Kit Baby a 79 euro

Kit Bambino a 79 euro

Naturalmente non sono acquisti a scatola chiusa: basta entrare nei dettagli del Box o Kit desiderato per scoprire l’elenco dei prodotti che contiene.

In tutti i casi le consegne, gestite da ECILOG SRL, verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sono gratuite e Carrefour le promette entro 48 ore per le città di Milano e Torino, fino a 4 giorni lavorativi sul resto d’Italia e secondo i tempi comunicati nella mail di conferma di spedizione nelle Isole. Il cliente è tenuto a confermare l’ordine entro le ore 12 per rientrare nelle suddette tempistiche.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, sono accettate le carte dei circuiti Visa e Mastercard e anche PayPal.

Volete un motivo in più per sfruttare Gli Essenziali Carrefour? Per ogni ordine, verrà donato un euro alla Protezione Civile Italiana.

Il servizio di spesa online Gli Essenziali Carrefour è attivo da oggi, ecco il link al sito ufficiale, dove trovate anche maggiori dettagli su condizioni di vendita e di consegna.