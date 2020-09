Con la prossima versione 86 di Google Chrome, il gigante di Mountain View sta introducendo una funzione per mettere maggiormente in risalto gli elementi evidenziati nel browser, come pulsanti e link, che sarà particolarmente utile per coloro che navigano il Web utilizzando una tastiera o strumenti di assistenza.

Quando un utente interagisce con un elemento, il browser mostra generalmente un contorno pieno o tratteggiato attorno allo stesso per segnalare che è a fuoco.

Chrome 86 migliorerà il focus sugli elementi nel browser

Per due secondi la nuova funzionalità di messa a fuoco rapida mostrerà un contorno bianco-blu con un bagliore blu attorno all’elemento attualmente a fuoco.

I colori alternati vengono utilizzati per garantire il corretto contrasto su qualsiasi sfondo, mentre la natura temporanea garantisce che il testo o altri contenuti della pagina non vengano oscurati. Google fa notare che ciò non è sempre attivo per questo motivo, ma in futuro potrebbe diventarlo se gli utenti lo preferiranno.

La versione 86 di Google Chrome introduce anche la pseudo-classe :focus-visible, un selettore di stile CSS che consente agli sviluppatori di attivare la stessa metodologia utilizzata dal browser quando decide se mostrare un indicatore di focus predefinito.

La versione 86 del browser inizierà a essere distribuita a ottobre e la nuova opzione potrà essere abilitata in Impostazioni> Avanzate> Accessibilità> Mostra una rapida evidenziazione sull’oggetto focalizzato.

