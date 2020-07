Torniamo a parlare di LiveFAST – il programma fedeltà riservato a tutti i clienti Fastweb residenziali con almeno un contratto di rete fissa in stato attivo, e/o mobile – per via delle interessanti novità previste per la seconda metà del mese di luglio, in cui entrano in gioco premi “pesanti”.

Fastweb LiveFAST: AtletiDentro mette in palio smart TV e PS4 Pro

Dei premi che Fastweb aveva previsto tramite LiveFAST a partire dal mese di luglio avevamo già parlato un paio di settimane fa e quel concorso è ancora attivo. Stavolta, però, ci sono altre novità interessanti nell’ambito del programma fedeltà del noto operatore di rete fissa e mobile.

Nell’ambito di Fastweb LiveFAST è attivo il concorso a premi AtletiDentro, che permette di giocare ogni settimana dal 13 luglio scorso al prossimo 16 agosto e consente di partecipare all’estrazione finale di premi decisamente succulenti: una smart TV da 65″ e una console da gioco.

In particolare, questa settimana è ormai agli sgoccioli, ma ne rimangono a disposizione ancora altre tre e l’estrazione finale è prevista per il prossimo 15 settembre.

Prendere parte al concorso a premi è molto semplice: i clienti Fastweb iscritti al programma LiveFAST non devono fare altro che accedere al sito o all’app ufficiale, entrare nella sezione dedicata all’iniziativa a premi e completare il gioco a tema sportivo previsto ogni settimana.

Ciascun cliente ha a disposizione 5 tentativi, uno per settimana e tra tutti i partecipanti verrà estratto alla fine un solo vincitore (e 10 nominativi di riserva). Il fortunato cliente estratto otterrà un ghiotto premio (il montepremi previsto è di 1.900 euro): una smart TV Samsung QLED 4K da 65″ e una console Sony PS4 Pro da 1 TB.

Per maggiori informazioni o per accedere subito e partecipare al concorso a premi, ecco il link al sito ufficiale dell’operatore:

Fastweb LiveFAST: smart TV Samsung e PS4 Pro con AtletiDentro