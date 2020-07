Da Fastweb arrivano alcune novità per LiveFast, il programma di fidelizzazione di questo operatore telefonico.

Iniziamo da un nuovo concorso, al quale tutti gli utenti potranno partecipare ogni giorno fino al 31 agosto 2020 e in virtù del quale questo mese si potrà vincere una gift card Square Supermarket da 100 euro (in palio una al giorno) mentre il mese prossimo una gift card IKEA dello stesso valore (in palio una al giorno).

Come funziona il concorso di Fastweb

Gli utenti possono partecipare ogni giorno secondo le seguenti modalità:

un tentativo per i clienti con un contratto da meno di 1 anno

due tentativi per i clienti con un contratto da oltre 1 anno

tre tentativi per i clienti con un contratto da oltre 4 anni

quattro tentativi per i clienti con un contratto da oltre 10 anni

Trattandosi di un concorso instant win, l’utente riceverà conferma immediata sull’esito del tentativo.

Un’altra novità per i clienti Fastweb è rappresentata da uno sconto di 10 euro per l’acquisto di fiori o piante su Colvin (basta selezionare il prodotto, inserirlo nel carrello e applicare il codice promozionale prima del pagamento).

Prosegue, infine, l’iniziativa con PayBack in virtù della quale è possibile avere il doppio dei punti per gli acquisti online sul sito Canon e un bonus di 8 punti (invece di 1) per ogni euro speso per shopping online su IdeaBellezza.