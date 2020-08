Nelle scorse ore il team di Facebook ha annunciato alcune novità studiate per rendere il suo ecosistema uno strumento utile per chi vuole affrontare la crisi generata dalla pandemia di Coronavirus anche attraverso la vendita dei propri prodotti online.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di rendere sia Facebook che Instagram due piattaforme che supportano le vendite online e negli Stati Uniti è stato dato il via ai test di un’apposita sezione, chiamata Facebook Shop, che ricalcherà la soluzione già vista su Instagram.

Le novità per lo shopping di Facebook e Instagram

Le aziende potranno contare su nuovi strumenti per gestire i propri negozi, dalla possibilità di modificare la grafica dell’interfaccia a quella di vedere un’anteprima in tempo reale delle collezioni, il tutto senza escludere una nuova opzione di messaggistica per consentire ai clienti di inviare ai venditori un messaggio tramite Messenger, WhatsApp o Instagram Direct.

Per quanto riguarda Instagram, il colosso dei social ha annunciato che tutti i venditori negli Stati Uniti potranno utilizzare la funzione di pagamento di Instagram “nelle prossime settimane” e ha introdotto Instagram Live Shopping, una soluzione che consentirà ai venditori di mostrare i prodotti in un video dal vivo.

In pratica, una piccola rivoluzione per il mondo del commercio online.