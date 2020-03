Facebook Messenger per iOS si dà una svecchiata con una nuova versione in fase di roll out proprio in queste ore. Pochi i cambiamenti visibili a prima vista promessi dall’azienda di Mark Zuckerberg; notevoli invece due aspetti fondamentali: la velocità e la leggerezza.

Le novità della nuova versione di Facebook Messenger per iOS

Con un articolo sul suo blog, Facebook ha annunciato una manciata di ore fa di aver rilasciato una nuova versione dell’app Messenger per iOS. Come anticipato gli sforzi di casa Zuckerberg si sono concentrati tutti nelle prestazioni con una release che la rende più veloce e più leggera.

Insomma, stavolta si parla di novità pratiche e che dovremmo apprezzare tutti visto che Facebook dichiara di aver ridotto dell’84% il codice dell’app ricostruendo il tutto su una nuova infrastruttura semplificata, leggera e reattiva. Il problema è che alcune funzionalità non saranno disponibili, ma solo in un primo momento come tiene a precisare il team di sviluppo.

Ma il bello è ch,e dati alla mano, secondo quanto dichiarato, la nuova versione di Facebook Messenger è quattro volte più leggera rispetto alla precedente e il doppio più veloce, grazie a un sistema che si chiama LightSpeed.

Comunque, l’aggiornamento è in fase di roll out già in queste ore, perciò dovreste riceverlo a breve.