A poche ore da quando vi abbiamo presentato il nuovo volantino di Euronics incentrato sulle smart TV, è già arrivato il momento di tornare a parlare del noto rivenditore per via dell’iniziativa promozionale “Speciale Black Friday Estate“, con tante offerte su prodotti di varie categorie.

Come per il nuovo volantino, anche queste offerte sono valide da oggi, 18 giugno, fino al 1 luglio 2020 e sono disponibili sia online che nei punti vendita fisici (con volantini dedicati alle varie piattaforme, ecco ad esempio quello di Euronics Tufano). Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito alle nuove offerte di Euronics.

Offerte “Speciale Black Friday Estate” di Euronics (18 giugno – 1 luglio)

Come al solito, abbiamo già provveduto a dividere le offerte in base alla categoria merceologica di appartenenza, così da rendervi la consultazione più agevole.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Computer in offerta da Euronics

Queste e tutte le altre offerte dello “Speciale Black Friday Estate” di Euronics – tra cui tablet, smart TV ed elettrodomestici – sono disponibili al link sottostante:

“Speciale Black Friday Estate” di Euronics (18 giugno – 1 luglio)

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Migliori smart TV di Giugno 2020: ecco i nostri consigli