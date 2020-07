Euronics accoglie questo caldo inizio dell’estate 2020 con tante nuove offerte sulla tecnologia, disponibili in parte online e in parte nei negozi dei gruppi aderenti. Se siete alla ricerca di smartphone, PC, TV, prodotti per la smart home e tanto, tanto altro, non vi resta che proseguire nella lettura: andiamo a scoprire gli sconti più interessanti disponibili da Euronics.

Le offerte online Euronics

Partiamo dalle offerte online di Euronics, proposte attraverso l’iniziativa “Tecno Show” fino al 12 luglio 2020. Tanti gli sconti sui prodotti tecnologici, soprattutto sui notebook; tra i più succosi possiamo trovare:

Per scoprire tutte le altre offerte del Tecno Show di Euronics potete seguire questo link.

Le offerte dei volantini Euronics di luglio 2020

Euronics lancia anche i nuovi volantini, con offerte diverse in base al gruppo e di conseguenza alla zona d’Italia. Se da Euronics CDS arriva infatti il volantino Rott’Amo” (dal 2 al 22 luglio 2020), da Dimo arriva “La tecnologia è servita!” (fino al 15 luglio 2020), mentre altri punti vendita si danno alla cucina attraverso le promozioni “In cucina con passione”, che regalano set di pentole Tognana (fino al 15 luglio da La Via Lattea e fino al 22 nei negozi Siem).

Al loro interno possiamo trovare tantissime offerte su TV (come LG OLED 55″ B9 a 1249 euro), smartphone Android e iOS, smartwatch, PC, biciclette elettriche, console e videogiochi, tablet ed elettrodomestici: per scoprire tutti gli sconti dei vari punti vendita potete sfogliare i volantini a questo link, oppure attraverso il sito ufficiale Euronics.

Allora, siete già riusciti a trovare qualche prodotto tech da acquistare con le offerte Euronics?

Leggi anche: recensione Huawei MateBook D