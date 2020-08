Se siete alla ricerca di una nuova smartband potreste considerare la proposta eBay, che grazie a un coupon permette di portarsi a casa una Huawei Band 4 Pro a partire da 43 euro. Ecco come approfittare dell’offerta.

Huawei Band 4 Pro in offerta con coupon su eBay

Huawei Band 4 Pro è una smartband con caratteristiche piuttosto interessanti considerando il prezzo di vendita, e ora risulta ancora più appetibile grazie alla cifra richiesta su eBay. Dotata di display AMOLED a colori da 0,95 pollici (a risoluzione 240 x 120), può contare su GPS, NFC e Bluetooth 4.2, oltre che su tutti i sensori tipici di questo genere di prodotti (accelerometro, giroscopio, sensore ottico per la frequenza cardiaca) e sulla resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Tra le funzionalità più interessanti, Huawei Band 4 Pro include la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), della frequenza cardiaca (con tecnologia TruSeen 3.5 e IA) e del sonno (con TruSleep 4.0), ma non perde per strada tutto ciò che ogni utile smartband ha solitamente da offrire: a bordo non mancano contapassi, visualizzazione delle notifiche, sveglie, promemoria, controllo della musica e, naturalmente, il monitoraggio dell’attività sportiva.

Huawei Band 4 Pro è disponibile su eBay con spedizione dall’Italia al prezzo di partenza di 47,99 euro, ma grazie al coupon “PITLONG20” potete abbassare la richiesta di un ulteriore 10%. Per inserire il coupon è sufficiente digitarlo all’interno del campo dedicato all’interno del modulo di pagamento. Se siete interessati vi lasciamo al link per l’acquisto nelle varie colorazioni, mentre in fondo potete approfondire con la nostra recensione.

Informazione pubblicitaria