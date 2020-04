Quando si parla di droni, 2 persone su 3 pensano immediatamente ad una particolare azienda: DJI. In queste ore, dopo un lungo susseguirsi di rumor e leak, la compagnia svela ufficialmente DJI Mavic Air 2. Il suo aspetto sembra immutato, ma in realtà trovano posto molte novità che faranno sicuramente gola a chi è alla ricerca di un drone con gli attributi.

Specifiche DJI Mavic Air 2

Prendendo in mano DJI Mavic Air 2 è possibile notare una differenza sostanziale con la precedente generazione: il peso. DJI Mavic Air 2 passa infatti a 570 grammi di peso (contro i 430 grammi della passata generazione) per via di una batteria decisamente più capiente. Il drone viene alimentato da una batteria da 3500 mAh, un bel passo in avanti rispetto a quella da 2375 mAh che trova posto nel modello passato.

Questo garantisce al drone una autonomia di 34 minuti di volo; pochi direte voi, ma decisamente tanti se si considerano i 21 minuti offerti invece dal modello originale. Migliora anche la fotocamera del drone, uno degli aspetti più importanti, che adesso presenta un sensore più grande da 1/2″ (12,7 mm). Il sensore rimane invariato, da 12 MP, ma adesso è possibile unire più scatti assieme per realizzare immagini da 48 MP.

Importanti miglioramenti arrivano inoltre anche nella controparte video, dove DJI Mavic Air 2 può adesso registrare video a risoluzione 4K a 60 fps, oppure 240 fps a risoluzione 1080p, mentre il bitrate massimo è stato incrementato a 120 Mbps. DJI ha inoltre inserito la nuova generazione di assistenza di volo – Advanced Pilot Assistance 3.0 – per evitare la collisione con oggetti in volo, così come la nuova feature AirSense sviluppata per evitare la collisione con aerei e/o elicotteri.

Cambia e migliora il controller del drone. Il design perde la struttura che abbiamo imparato a conoscere nel modello precedente a favore invece di un mollettone pensato per agganciare lo smartphone.

Prezzo e disponibilità DJI Mavic Air 2

È possibile acquistare DJI Mavic Air 2 a questo link al prezzo di 849 euro, oppure scegliere la versione DJI Mavic Air 2 Combo Fly More al prezzo di 1049 euro. Ad essi, volendo, direttamente in fase di acquisto, è possibile affiancare anche una scheda microSD da 128 GB (42 euro), da 64 GB (25 euro) oppure una batteria supplementare (115 euro).

Potrebbe interessarti anche: migliori droni