DisplayPort Alt Mode 2.0 è il nuovo standard del Video Electronics Standard Association (VESA) che permetterà agli utenti poter trasmettere video a risoluzione 16K direttamente tramite un cavo USB Type-C di quarta generazione, oltre a supportare display a questa risoluzione a 60 Hz. Come sappiamo il protocollo USB 4 permette di trasferire dati a 40 Gbps in entrambe le direzioni, ma per quanto riguarda il trasferimento di video basta “impegnare” solo una direzione di trasferimento: dal computer al monitor, giusto per fare un esempio.

Video a risoluzione 16K su USB Type-C

Il nuovo standard DisplayPort Alt Mode 2.0 rimappa esplicitamente i pin relativi alla trasmissione video consentendo così di avere a disposizione una banda di trasferimento maggiore. Questo significa che, per i soli video, lo standard permetterà di sfruttare una banda massima teorica di 80 Gbps.

Quindi, allo stato attuale, DisplayPort Alt Mode 2.0 è necessario per trasmettere connessioni video ad altissima risoluzione tramite connettori USB Type-C. Dal punto di vista meramente hardware, il sistema implica che siano presenti connettori USB 4 su entrambi i terminali del cavo, così come porte DisplayPort in grado di gestire il nuovo quantitativo di informazioni in arrivo.

VESA indica che i primi dispositivi muniti di DisplayPort Alt Mode 2.0 dovrebbero arrivare entro il prossimo anno, non si sa bene quando. Resterà però necessario prestare attenzione al tipo di cavo di cui si ha bisogno per poter sfruttare a pieno le specifiche viste su DisplayPort Alt Mode 2.0.