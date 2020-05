Dell svela i nuovi notebook XPS 15 e XPS 17, ovvero i computer top di gamma per chi non vuole scendere a compromessi quando si parla di notebook di un certo livello. Assieme ad essi, Alienware, il ramo gaming di Dell, presenta anche i notebook da gaming m15 e m17.

Specifiche Dell XPS 15

Come sempre chi sceglie un computer Dell XPS lo fa per l’estrema qualità di queste macchine, a partire dal punto di vista del design. Dell XPS 15 colpisce la nostra attenzione per un bel pannello da 15,6 pollici in rapporto 16:10 con il classico InfinitiEdge – volendo è possibile scegliere anche la variante con pannello a risoluzione 4K o Full HD. Il display delle macchine Dell XPS è famoso per una incredibile ottimizzazione delle cornici, il che offre un altissimo rapporto display/telaio.

Sui lati dello chassis troviamo poi anche due porte USB Type-C Thunderbolt 3 ed una porta USB Type-C 3.1. Al suo interno trova posto il processore Intel Core i9 10885H di decima generazione da 45 W che può essere affiancato fino ad un massimo di 64 GB di RAM e 2 TB di storage interno ed un’autonomia dichiarata pari a 25 ore con pannello Full HD.

Ecco tutte le specifiche complete di Dell XPS 15:

Windows 10;

display da 15,6 pollici 4K UHD da 3840 x 2400 pixel oppure Full HD+ a risoluzione 1920 x 1800 pixel;

processori Intel di decima generazione Core i5-10300H, i7-10750H, Core i7-10875H e Core i9-10885H;

GPU integrata Intel oppure Nvidia GeForce GTX 1650 Ti;

8/16/32/64 GB di RAM DDR4 a 2933 MHz;

256/512 GB o 1/2 TB di storage PCIe x4;

batteria da 56 o 86 WHr;

2 porte Thunderbolt 3, 1 porta USB Type-C 3.1, 1 porta SD, jack audio da 3,5 mm;

modulo Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5.0;

fotocamera frontale a risoluzione 720p.

Prezzo Dell XPS 15

Dell XPS 15 è disponibile da oggi al prezzo di 1299 dollari, circa 1200 euro al cambio.

Specifiche Dell XPS 17

Il notebook Dell XPS 17 presenta fondamentalmente lo stesso identico design del modello più compatto. Anche in questo caso troviamo cornici estremamente ottimizzate ed un bel pannello da 17 pollici in rapporto 16:10. Dell indica questo notebook come “il più compatto notebook da 17 pollici al mondo“.

Proprio come Dell XPS 15, anche esso si basa sui processori Intel Core di decima generazione, fino a 64 GB di RAM, 2 TB di storage e la presenza della scheda video dedicata Nvidia GeForce 1650 Ti Max-Q oppure la Nvidia GeForce 2060.

Ecco tutte le specifiche complete di Dell XPS 17:

Windows 10;

display da 17 pollici 4K UHD oppure Full HD+;

processori Intel di decima generazione Core i5-10300H, i7-10750H, Core i7-10875H e Core i9-10885H;

GPU integrata Intel oppure Nvidia GeForce GTX 1650 Ti;

8/16/32/64 GB di RAM DDR4 a 2933 MHz;

256/512 GB o 1/2 TB di storage PCIe x4;

batteria da 56 o 97 WHr;

4 porte Thunderbolt 3, 1 porta USB Type-C, 1 porta SD, jack audio da 3,5 mm;

modulo Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5.0;

fotocamera frontale a risoluzione 720p.

Prezzo Dell XPS 17

Dell XPS 17 sarà disponibile a partire da questa estate al prezzo di 1499 dollari, circa 1390 euro al cambio.

Specifiche Alienware m15 e m17

Le differenze fra Alienware m15 e m17 sono essenzialmente relative alla dimensione del display. Infatti, mentre il modello Alienware m15 offre un pannello da 15,6 pollici, Alienware m17 si espande fino a raggiungere una diagonale di 17,3 pollici.

Entrambi presentano inoltre gli stessi processori, storage e porte. Trattandosi di notebook indirizzati ai videogiocatori, entrambi presentano particolarità come display a 144 Hz di frequenza e GPU dedicate. Di seguito specifiche le complete di Alienware m15 e m17.

Alienware m15

Windows 10;

display da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz, 7 ms a 300 nits;

display da 15,6 pollici Full HD a 144 Hz, G-Sync, 7 ms a 300 nits;

display da 15,6 pollici Full HD con 100% sRGB, 3 ms a 300 nits;

display OLED da 15,6 pollici UHD a 60 Hz, 1 ms a 400 nits;

processori Intel di decima generazione Core i5-10300H, i7-10750H, Core i9-10980H;

GPU AMD Radeon RX 5500M oppure Nvidia GeForce RTX 2080 Super;

8/16/32 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz;

fino a 2 TB PCIe M.2, fino a 4 TB PCIe M.2 in raid 0 oppure fino a 4 TB PCIe M.2 in raid 0 Plus;

batteria da 56 o 86 WHr;

porta Ethernet E3000 10/100/1000 Mbps/2.5 Gbps;

2 porte USB Type-A 3.2, 1 porta USB Type-A 3.2, 1 porta Thunderbolt 3, una porta HDMI 2.0b con output HDCP 2.2, 1 porta Mini-Display Port 1.4, 1 porta microSD 5.1;

modulo Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5.0;

fotocamera frontale a risoluzione 720p.

Alienware m17

Windows 10;

display da 17,3 pollici Full HD a 144 Hz, 9 ms a 300 nits;

display da 17,3 pollici Full HD a 144 Hz, G-Sync, 9 ms a 300 nits;

display da 17,3 pollici Full HD con 100% sRGB, 3 ms a 300 nits;

display da 17,6 pollici UHD a 60 Hz, 25 ms a 500 nits;

processori Intel di decima generazione Core i5-10300H, i7-10750H, Core i9-10980H;

GPU AMD Radeon RX 5500M oppure Nvidia GeForce RTX 2080 Super;

8/16/32 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz;

fino a 2 TB PCIe M.2, fino a 4 TB PCIe M.2 in raid 0 oppure fino a 4 TB PCIe M.2 in raid 0 Plus;

batteria da 56 o 86 WHr;

porta Ethernet E3000 10/100/1000 Mbps/2.5 Gbps;

2 porte USB Type-A 3.2, 1 porta USB Type-A 3.2, 1 porta Thunderbolt 3, una porta HDMI 2.0b con output HDCP 2.2, 1 porta Mini-Display Port 1.4, 1 porta microSD 5.1;

modulo Wi-Fi 6 AX 1650, Bluetooth 5.0;

fotocamera frontale a risoluzione 720p.

Prezzo Alienware m15 e m17

Il notebook da gaming Alienware m15 e m17 saranno disponibili a partire dal prossimo 21 maggio rispettivamente al prezzo di 1500 dollari, circa 1390 euro al cambio, e 1550 dollari, circa 1430 euro al cambio.

