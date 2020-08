Qualche ora fa vi avevamo parlato di Cast Connect, una libreria realizzata da Google in grado di migliorare l’esperienza utente di casting su dispositivi basati su Android TV. In queste ore la compagnia di Mountain View ha svelato ufficialmente il servizio dandoci anche modo di intendere il suo funzionamento una volta che verrà abbracciato dagli sviluppatori.

Cast Connect disponibile agli sviluppatori

A differenza della classica esperienza di cast in cui i contenuti multimediali vengono trasmessi dallo smartphone ad Android TV all’interno di un browser sul dispositivo TV, con Cast Connect si avrà modo di poter sfruttare la riproduzione direttamente tramite l’app su Android TV, oltre che gestire i controlli hardware locali. Trattandosi di un’applicazione vera e propria, Google sottolinea come è possibile “interagire facilmente con altri contenuti direttamente sulla TV“.

Come indicato dall’azienda stessa, ad oggi Cast Connect è in fase di test con un numero ristretto di partner fra cui CBS e Stan, un canale on demand australiano. A partire da oggi la libreria Cast Connect è disponibile agli sviluppatori su tutte le piattaforme interessate, ovvero Android, iOS e Chrome.

I developer intenzionati ad introdurre il supporto a Cast Connect all’interno dei propri framework possono fare riferimento a questa pagina di Google Cast Developers. Infine, come sempre, il team di sviluppo di Cast e la community di sviluppatori è disponibile a risolvere eventuali dubbi o problemi su Stack Overflow utilizzando il tag google-cast-connect.