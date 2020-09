Arriva un importante chiarimento riguardo il metodo di richiesta del bonus PC e Internet 2020, di cui abbiamo avuto modo di parlare il mese scorso. A differenza di quanto riportato in queste ore da alcuni quotidiani e organi di informazione, non è infatti necessario registrarsi online: vediamo come fare.

Come richiedere il bonus PC Internet 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato attraverso il sito Infratel un chiarimento fondamentale per quanto concerne le richieste per il bonus PC e Internet 2020. Come abbiamo visto, si tratta di un bonus dedicato alle famiglie entro un determinato valore ISEE che mette sul piatto fino a 500 euro per l’acquisto di nuovi dispositivi o servizi web.

Contrariamente a quanto asseriscono alcune testate, gli utenti non dovranno registrarsi sul sito infratelitalia.it: tale registrazione sarà infatti riservata agli operatori di telecomunicazioni, e gli utenti finali “dovranno interfacciarsi direttamente con gli operatori (che si saranno preventivamente registrati al portale) utilizzando i consueti canali di vendita“.

Il comunicato si conclude specificando che tutte le informazioni sull’attuazione della misura, compresi elenco degli operatori accreditati e offerte a cui poter aderire, saranno pubblicate sul sito infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it all’esito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Potrebbe interessarti: guide acquisti PC e notebook