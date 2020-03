Il servizio di streaming video Disney+ comincia a delinearsi con il catalogo completo di contenuti fra film e serie TV disponibili nel bel Paese. Ecco qua la line-up dei titoli in arrivo in Italia dal prossimo 24 marzo.

I film, le serie TV e gli originali disponibili nel catalogo completo di Disney+

Dopo avervi indicato tutti i dispositivi compatibili con Disney+ in Italia e dopo l’annuncio della futura disponibilità su Amazon Fire TV, Fire e Alexa, è tempo di parlare di contenuti.

Il catalogo dei titoli che arriveranno in Italia il prossimo 24 marzo con Disney+ è piuttosto condito e conta più di 500 film, oltre 350 serie TV e 25 produzioni originali con i brand come Disney, Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic.

Per quanto riguarda Marvel, il catalogo completo di Disney+ include oltre 30 film e 40 serie, compresi Avengers: Endgame, Black Panther, Captain Marvel, Marvel’s Agent Carter e così via.

Lato Pixar, non mancano Wall.E, Monsters & Co, Toy Story, Up, c’è poi la saga di Star Wars con i film e la serie, i Simpson con più di 500 episodi disponibili, i documentari e le serie di National Geographic come One Strange Rock, Free Solo, o Okavango.

Dumbo, La carica dei 101, Pinocchio, Fantasia, Alice nel paese delle meraviglie e gli altri classici dell’animazione Disney sono immancabili nel catalogo completo di Disney+, che include anche titoli come Violetta, Hannah Montana, Stargirl, Timmy Frana, oltre ai titoli per i più piccoli.

Come anticipato, Disney+ comprende anche vari contenuti originali fra cui High School Musical: The Musical: la serie o il remake di Lilli e il vagabondo, e vari titoli cinematografici, vecchi e nuovi come Mary Poppins o Dumbo di Tim Burton, fra gli altri.