Apple ha avviato oggi il roll out della quarta beta, riservata come sempre agli sviluppatori, dei propri sistemi operativi, con una sola eccezione. Resta infatti fermo alla terza beta watchOS 6.2, il sistema operativo dedicato ad Apple Watch.

Continua dunque il lavoro di affinamento e di risoluzione dei bug segnalati dagli sviluppatori che stanno testando iOS 13.4, iPadOS 13.4, tvOS 13.4 e macOS Catalina 15.4. Apple non ha comunicato il changelog delle eventuali novità legate alla nuova versione beta, per cui sarà necessario attendere i report dagli sviluppatori che inizieranno a testarla nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda iOS le principali novità risiedono nel ritorno alle origini per la toolbar di Mail che torna al design precedente dopo le numerose polemiche, insieme alla possibilità di condividere le cartelle di iCloud Drive. Tra le altre funzioni che saranno introdotte vale la pena segnalare anche la possibilità, per gli sviluppatori, di vendere le proprie applicazioni per iOS e macOS in un unico bundle, offrendo interessanti opportunità di risparmio agli utenti.

Arriva una nuova funzione dedicata a CarKey per sbloccare la propria auto e fornire una chiave elettronica virtuale tramite NFC. Apple sta inoltre lavorando per portare una nuova funzione che permetta il ripristino di iOS in modalità OTA, senza cioè che sia necessario ricorrere a un computer per completare la procedura.