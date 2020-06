Negli ultimi anni Android TV è andata diffondendosi su sempre più dispositivi ed anche i proiettori di BenQ presto potrebbero avvicinarsi alla piattaforma di Google.

Quello dei proiettori non è un settore nuovo per Android TV, in quanto sono già disponibili vari modelli che hanno adottato tale soluzione, tra cui quelli proposti da Xiaomi, Anker e XGIMI.

BenQ ha una soluzione per portare Android TV sui suoi proiettori

L’idea di BenQ, tuttavia, sarebbe un po’ diversa da quella della concorrenza: il produttore, infatti, avrebbe pensato ad un dongle HDMI con a bordo Android TV e che, all’occorrenza, può essere collegato al proiettore (che, pertanto, non avrebbe la piattaforma di Google pre-installata).

Qualcosa di simile è stata pensata da Epson all’inizio di quest’anno con alcuni proiettori che vengono venduti con prezzi a partire da 799 dollari.

Il piccolo dongle HDMI di BenQ con Android TV è già stato approvato dall’FCC e ciò lascia supporre che il suo lancio ufficiale sia ormai piuttosto vicino (con il device dovrebbe arrivare anche un’app chiamata FamiLand e dedicata ai contenuti destinati agli utenti più piccini).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore.