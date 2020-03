Se state valutando il mercato per acquistare un nuovo set di lampadine Wi-Fi e non sapete ancora bene su quale soluzione basarvi, l’offerta di oggi sulla lampadina Wi-Fi Bakibo potrebbe fare al caso vostro. Infatti, cliccando il link in calce alla news, avrete modo di acquistare una lampadina estremamente duttile e molto economica.

La lampadina Wi-Fi Bakibo in offerta su Amazon

La lampadina Wi-Fi Bakibo consuma molto poco, merito sicuramente dalla tecnologia LED da 9 W che permette di risparmiare l’85% di energia rispetto alle classiche lampadine tradizionali ad incandescenza. Potete impostare diverse tonalità di colore oltre ad effetti di luce predefiniti, così come modulare istantaneamente l’atmosfera di una stanza secondo i vostri gusti.

Se vi piace programmare effetti luce o tonalità di colore in base all’orario, la lampadina Wi-Fi Bakibo supporta otto scene diverse. Potete ad esempio attivare quattro scene predefinite – Party, Read, Sleep, Leisure – oppure crearne altre secondo i vostri gusti.

È inoltre presente il supporto ai comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant o IFTTT, in modo da gestire l’accensione/spegnimento della lampadina e molto altro direttamente con la vostra voce.

Potete acquistare la lampadina Wi-Fi Bakibo al prezzo di 10,39 euro invece di 15,99 euro. Ci teniamo a precisare che è venduta dall’azienda produttrice stessa e spedita da Amazon, con tutte le garanzie del caso.