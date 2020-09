ASUS annuncia la disponibilità in Italia di cinque nuovi Chromebook, tutti modelli ultra leggeri con Chrome OS pensati per accompagnare nelle sessioni di studio più impegnative e nel rientro a scuola (ma non solo). Andiamo a scoprire le principali caratteristiche di ASUS Chromebook C223, ASUS Chromebook C423, ASUS Chromebook C425, ASUS Chromebook Flip C433 e ASUS Chromebook Flip C434.

ASUS Chromebook C223 è il modello entry-level

ASUS Chromebook C223 è il modello di fascia più bassa tra i cinque appena lanciati. Tra le sue peculiarità troviamo il display LED antiriflesso da 11,6 pollici, il processore Intel Dual-Core N3350 e l’autonomia, che può arrivare fino a 10 ore grazie alla leggerezza di Chrome OS. Design compatto, con un ingombro inferiore a quello di un foglio A4, peso inferiore a 1 kg, 4 GB di RAM, 16/32 GB di memoria eMMC, doppia porta USB Type-C, porte USB 3.1 standard e supporto alle microSD completano il quadro.

ASUS Chromebook C223 sarà disponibile a breve sull’eshop ASUS e da fine settembre su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica al prezzo consigliato di 269 euro.

Display touch da 14″ per ASUS Chromebook C423

Saliamo un po’ di prezzo con ASUS Chromebook C423, che può contare su display touchscreen NanoEdge Full-HD da 14 pollici, processore Inter Pentium N4200/N3350 con scheda grafica integrata Intel HD Graphics 500, fino a 8 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria eMMC, bordi sottili con chassis in alluminio leggero e compatto (spessore di 16,1 mm e peso di 1,2 kg), porta USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac dual band e fotocamera 720p. La cerniera permette di aprire lo schermo fino a 180° per un multitasking più semplice. In questo caso l’autonomia sale a 12 ore.

ASUS Chromebook C423 è disponibile sull’eshop ASUS al prezzo consigliato di 319 euro, ed è in offerta su Amazon in diverse configurazioni con prezzi a partire da 299 euro.

Fino a 128 GB di memoria per ASUS Chromebook C425

Saliamo ancora di fascia con ASUS Chromebook C425, un laptop capace di coniugare portabilità e performance senza rinunciare ovviamente al design. Questo modello ha un peso di 1,3 kg e uno spessore di 16,9 mm ed è alimentato dal processore Intel Pentium Gold 4415Y/Intel Core i5 8200Y/Intel Core M 8100Y, con scheda grafica integrata Intel HD Graphics 615 e fino a 128 GB di memoria interna eMMC.

Il display è un Full-HD da 14 pollici con cornici sottili NanoEdge e un rapporto screen-to-body dell’85%: anche qui è presente una cerniera che permette una rotazione di 180°, così come USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac dual band e fotocamera 720p per le videochiamate. La leggerezza di Chrome OS permette di arrivare fino a 12 ore di autonomia.

ASUS Chromebook C425 è disponibile al prezzo consigliato di 499 euro presso i rivenditori autorizzati ed è in offerta su Amazon al prezzo di 469 euro. Arriverà successivamente sull’eshop ASUS.

ASUS Chromebook Flip C433 ruota di 360° e può diventare un tablet

Arriviamo sopra quota 500 euro con ASUS Chromebook Flip C433, un convertibile adatto a chi vuole studiare o lavorare in mobilità senza essere costretto a una scrivania. Il dispositivo con Chrome OS è dotato di processore Intel Core M 8100Y/Intel Core i5 8200Y, fino a 8 GB di RAM LPDDR3 e 128 GB di memoria eMMC, display NanoEdge da 14 pollici a risoluzione Full-HD con cornici ultra sottili e una cerniera ErgoLift che permette una rotazione fino a 360°.

Tra le altre sue peculiarità possiamo trovare due altoparlanti stereo per effetti sonori surround, due porte USB Type-C, una porta USB Type-A standard, un lettore di schede microSD e un’autonomia di circa 10 ore. ASUS Chromebook Flip C433 sarà disponibile prossimamente sull’eshop ASUS al prezzo consigliato di 599 euro.

ASUS Chromebook Flip C434 è il modello top tra le novità

Chiudiamo con ASUS Chromebook Flip C434, il dispositivo più costoso tra i cinque lanciati oggi in Italia dalla casa taiwanese. Può contare su un display IPS NanoEdge da 14 pollici Full-HD con cornici ultra sottili, un rapporto schermo/corpo dell’87% e una cerniera ErgoLift a 360° per trasformarlo in tablet. Il telaio è completamente in alluminio, rifinito con bordi anodizzati con taglio a diamante: il peso complessivo è di 1,5 kg, con uno spessore di 15,7 mm.

Anche in questo caso troviamo doppia porta USB Type-C, porta USB Type-A e lettore di schede microSD, mentre l’autonomia promessa dal produttore è di circa 10 ore con una sola carica. Tre le configurazioni pensate da ASUS: Intel Core i7-8500Y, i5-8200Y e m3-8100Y, con scheda grafica integrata Intel UHD 615. Lato memorie troviamo 4/8 GB di RAM LPDDR3 e 32/64/128 GB di storage interno di tipo eMMC (con abbonamento di un anno Google One 100 GB).

ASUS Chromebook Flip C434 è disponibile sull’eshop ASUS al prezzo consigliato di 699 euro, e dal prossimo ottobre sarà acquistabile anche su Amazon e presso i principali rivenditori.

Leggi anche: migliori Chromebook di settembre 2020