Durante l’evento “Time flies” di Apple del 15 settembre, la compagnia ha ufficialmente svelato le novità per quanto riguarda il settore dei wearable e dei tablet. Nello specifico l’azienda di Tim Cook ha presentato Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad di ottava generazione e iPad Air di quarta generazione. Se siete interessati a questi prodotti e state cercando dove acquistarli, in questa news vi daremo modo di trovare gli smartwatch e i tablet direttamente su Amazon.

Apple Watch Series 6 e SE

Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE rappresentano il meglio che attualmente l’azienda di Tim Cook propone nel campo dei wearable. Il modello di fascia alta, Apple Watch 6, presenta per la prima volta in assoluto il tracciamento della ossigenazione del sangue (SpO2), mentre Apple Watch SE prende in prestito il design e molte delle specifiche del modello di fascia alta ma lo propone ad un prezzo inferiore.

Ecco alcune varianti di Apple Watch Series 6:

Alcune varianti di Apple Watch SE:

iPad di ottava generazione

Se Apple può festeggiare il traguardo di più di 500 milioni di iPad venduti lo si deve certamente alle ottime prestazioni dei tablet e dal sistema operativo – iPadOS – appositamente sviluppato per offrire il massimo della user experience su questo genere di prodotti. Con un design simile a quello degli anni passati e con una configurazione hardware rinnovata, iPad di ottava generazione rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca di un tablet leggero, facile da utilizzare ed economico.

Alcuni modelli di iPad di ottava generazione:

E l’iPad Air? La quarta generazione di iPad Air, nonostante sia stata svelata assieme all’iPad, arriverà solo a partire dal mese di ottobre.