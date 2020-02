Le specifiche dello standard WiFi 802.11ay sono ancora in fase di definizione e dovrebbero essere finalizzate solo verso la fine del 2020. Eppure Apple sarebbe intenzionata a utilizzare questa nuova tecnologia già a partire da iPhone 12, in arrivo nel prossimo autunno. Vediamo di capire cos’è e quali vantaggi porterà.

iPhone 12 con supporto al WiFi 802.11ay

Il nuovo standard WiFi 802.11ay utilizza la banda di frequenza radio a 60 GHz, operando quindi molto lontano dalle classiche bande a 2,4 e 5 GHz. La tecnologia consentirà trasferimento ad altissima velocità fra dispositivi che si trovano a brevissima distanza tra di loto, una sorta di Bluetooth ad alta velocità.

Grazie alla nuova tecnologia dovrebbe essere possibile anche il trasferimento dati ad alta velocità con dispositivi intelligenti, smartwatch e i sistemi di infotainment delle auto. Secondo Macotakara, fonte dei rumor, Qualcomm avrebbe già realizzato una soluzione inserita nei chipset QCA6421 e QCA6431, ma Apple potrebbe utilizzare altre soluzioni.

Sempre secondo il sito giapponese, iPhone 12 utilizzerà schermo OLED anche se ci sarà almeno una versione con schermo LCD, che andrà quindi a sostituire iPhone 11. In occasione del lancio di iPhone 12m, previsto per il prossimo autunno, dovrebbe arrivare sul mercato anche AirTags, un dispositivo che utilizza il chip U1 di Apple per tracciare il movimento degli oggetti a cui sono fissati.

Secondo le informazioni ottenute gli AirTags potranno contare sulla ricarica induttiva, utilizzando un caricabatteria magnetico simile a quello disponibile per Ape Watch. Sugli smartphone abilitati, al momento solo gli iPhone 11, sarà inoltre possibile vedere in realtà aumentata la posizione del tag all’interno della stanza, per rendere più semplice rintracciarlo.