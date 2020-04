Arrive è l’ultima app di Shopify che permette di tracciare i pacchi di tutte le spedizioni in un unico posto e di mettersi facilmente in contatto con il servizio clienti, se necessario. Lo strumento aiuta i clienti a monitorare gli ordini online e a trovare prodotti provenienti da negozi in cui hanno già ordinato in passato.

Esistono numerose alternative sia per iOS che per Android, tuttavia l’app Arrive offre alcune funzionalità per migliorare il monitoraggio degli acquisti, come l’integrazione dell’account e-mail in modo che possa aggiungere automaticamente le vostre spedizioni al suo elenco di articoli tracciati.

Arrive fornisce inoltre notifiche complete che consentono di rimanere aggiornati sui progressi della spedizione in ogni fase del suo viaggio senza la necessità di aprire l’app, che tuttavia presenta un’interfaccia caratterizzata da un design intuitivo ed elegante.

Arrive traccia la posizione di tutti i pacchi in viaggio

Arrive è un’app per il tracciamento dei pacchi indipendente dal rivenditore, quindi non è limitata agli acquisti effettuati presso i rivenditori che utilizzando la piattaforma e-commerce di Shopify, inoltre offre anche il tracciamento della posizione basato sulla mappa per vedere in tempo reale dove si trovano i pacchi e quando sono di prossima consegna.

Per ogni pacco, Arrive aggiunge automaticamente le opzioni di contatto diretto sia per il rivenditore che per lo spedizioniere, facilitando il contatto in caso di problemi di consegna o per effettuare un reso.

Al momento l’app Arrive è disponibile solo su iOS e funziona anche con Gmail, ma il team sta lavorando per ampliare il supporto ad altri provider di posta elettronica.

Potrebbe interessarti: La consegna con PIN di Nexive tutela la salute del cliente: ecco come funziona