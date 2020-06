Mentre l’applicazione di Amazon Prime Video sbarca su Windows attraverso il Microsoft Store, il colosso americano sarebbe pronto a sbarcare anche come emittente TV tradizionale. L’eventualità, scovata dai colleghi del sito Protocol, vedrebbe Amazon impegnata ad offrire una serie di canali con programmi trasmessi 24 ore su 24, come ad esempio fa già YouTube TV.

Programmazione lineare 24/7

La possibilità di sbarcare con un palinsesto ad hoc darebbe ad Amazon il potere di intercettare due tipologie differenti di clienti: i primi, su Amazon Prime Video, impegnati nella visione di contenuti originali come serie TV, film e programmi per i bambini; i secondi, invece, alla ricerca di una soluzione per guardare news, approfondimenti, competizioni sportive e tanto altro, con un palinsesto attivo 24/7.

Da come si può notare dalla descrizione di questa offerta di lavoro per Amazon, l’azienda di Jeff Bezos sarebbe alla ricerca di un profilo in grado di “ridefinire il modo in cui i clienti guardano contenuti televisivi lineari 24/7 e creare l’esperienza di nuova generazione per offrire il miglior servizio di live TV per i clienti Prime Video“. Ma c’è di più: secondo alcune persone informate dei fatti, la compagnia avrebbe già iniziato il consueto giro di contatti per stilare accordi di licenza necessari per avere una trasmissione in diretta 24 ore su 24.

Non ci è dato sapere quando Amazon lancerà la sua offerta di programmi lineari, ma è probabile che ne sentiremo parlare molto preso.