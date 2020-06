Se siete clienti Amazon Prime e non avete mai ascoltato un brano audio su Amazon Music, il gigante americano ha in serbo per alcuni di voi un buono sconto da 5 euro da utilizzare a piacimento per acquistare alcuni prodotti su Amazon entro il prossimo 31 luglio 2020.

Come ricevere il buono sconto da 5 euro

Come abbiamo sottolineato poche righe più su, il buono sconto da 5 euro verrà inviato solo ad alcuni clienti Amazon Prime che non hanno mai utilizzato il servizio di streaming audio di Amazon, ovvero Amazon Music. Chiariti questi due importanti punti, ecco come fare per ricevere il buono sconto da 5 euro:

accedere ad Amazon Music tramite questo sito, dall’applicazione per dispositivi mobile o da dispositivi Alexa;

ascoltare un brano audio fino alla fine, qualsiasi esso sia;

attendere la ricezione del buono sconto da 5 euro al proprio indirizzo email.

Il codice sconto potrà essere utilizzato massimo entro 30 giorni da quando è stato ricevuto sull’email per un acquisto non inferiore a 20 euro. È valido per l’acquisto di prodotti spediti e venduti da Amazon e solo su Amazon.it; sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di , Warehouse Deals Amazon, contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Se volete scoprire se anche voi potrete utilizzare il buono sconto da 5 euro offerto da Amazon, non dovete fare altro che cliccare questo link.