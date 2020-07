Sono trascorsi quasi sette mesi dalla presentazione, avvenuta al CES 2020, delle cuffie Amazfit ZenBuds perché arrivassero finalmente sul mercato. Realizzate da Huami, famosa per le Mi Band di Xiaomi e per i tantissimi smartwatch della linea Amazfit, sono cuffie pensate per migliorare la concentrazione durante il giorno e facilitare il sonno di notte.

Non potete averle subito però, visto che il lancio è avvenuto su Indiegogo, nota piattaforma di crowdfunding. In questo modo potrete acquistarle a un prezzo scontatissimo, 69 dollari invece di 149 dollari, con la consegna prevista per il mese di settembre.

Se vi piace addormentarvi con suoni rilassanti, pioggia, vento, foglie, allora è la soluzione perfetta, visto che potrete scegliere tra una vasta libreria di musiche rilassanti che vi accompagneranno verso il sonno. Sarà possibile impostare un timer per lo spegnimento automatico, così da risparmiare la batteria.

L’autonomia raggiunge le 12 ore, sufficienti anche per i più dormiglioni, e con la custodia l’autonomia arriva a una settimana, calcolando 8 ore di utilizzo per notte. Oltre a rilassarvi con suoni dedicati le cuffie monitorano la qualità del sonno anche attraverso la misurazione del battito cardiaco e possono risvegliarvi in maniera altrettanto delicata al mattino, senza svegliare chi vi dorme accanto.

Se lavorate in un ambiente rumoroso potete ovviamente indossarle anche di giorno, grazie alla possibilità di emettere rumore bianco che cancella le distrazioni, con le notifiche più importanti che vi permetteranno di rimanere a contatto con il mondo.

Quello che non potrete fare con le cuffie Amazfit ZenBuds è ascoltare musica, visto che sarete limitati ai suoni inclusi nella libreria. Allo stesso modo la frequenza cardiaca sarà misurata solo durante il sonno, niente attività fisica dunque. Vi lasciamo con un paio di video che mostrano le funzioni e i suoni delle nuove cuffie Amazfit.