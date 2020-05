Come promesso il brand cinese Amazfit ha lanciato oggi il suo nuovo smartwatch, Amazfit Ares, che conferma le indiscrezioni e le anticipazioni che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Si tratta in sostanza di una versione rugged di Amazfit Bip, del quale riprende alcune caratteristiche.

Buona, seppur non straordinaria, l’autonomia, e numerose le attività sportive che possono essere tracciate. Scopriamo nel dettaglio la scheda tecnica di Amazfit Ares.

Scheda tecnica di Amazfit Ares

schermo transflective da 1,28 pollici con risoluzione di 176 x 176 pixel, Gorilla Glass 3

sensore ottico per il battito cardiaco, accelerometro a tre assi, barometro

GPS e GLONASS

connettività Bluetooth 4.2 e compatibile con Android 5.0 e superiori e iOS 10 e superiori

analisi dello stato di salute e del battito cardiaco

resistenza alle immersioni fino a 50 metri

dimensioni di 46,5 x 46,5 x 14 mm e 49 grammi di peso

batteria da 200 mAh con autonomia fino a 90 giorni

Caratteristiche e design di Amazfit Ares

Ritorna dunque lo schermo transflective su Amazfit Ares, che ha il vantaggio di essere molto visibile sotto la luce diretta del sole e quello di poter rimanere sempre acceso con consumi ridotti. Grazie alla batteria da 200 mAh è possibile utilizzarlo in modalità smartwatch per 14 giorni, che salgono a 90 giorni disattivando le funzioni smart e utilizzandolo come semplice orologio.

Con il GPS attivo l’autonomia è comunque molto buona, circa 23 ore, più che sufficiente anche per gli atleti più impegnati. Sono oltre 70 le modalità sportive riconosciute, dalle più comuni come corsa indoor e outdoor, a quelle meno diffuse, come yoga, danza, tiro con l’arco e molte altre.

Ritroviamo l’indice PAI che analizza lo stile di vita dell’utente e la tecnologia FIRTSBEAT per analisi a livello professionale dei dati raccolti.

Prezzi e disponibilità di Amazfit Ares

Amazfit Ares sarà in vendita in Cina dal primo giugno al prezzo di 499 yuan, circa 64 euro al cambio attuale, nelle colorazioni Black e Army Green. Non ci sono invece informazioni circa la disponibilità sui mercati internazionali, che non dovrebbe essere comunque troppo lontana.