Nuovo aggiornamento firmware per Huawei Watch GT 2e, il più recente degli indossabili della compagnia cinese, che solo poche settimane fa aveva ricevuto altre novità. Anche se il roll out è iniziato in queste ore si tratta di un aggiornamento di maggio, il secondo, che porta miglioramenti e una nuova funzione.

Il changelog è decisamente stringato, e d’altro canto le dimensioni dell’aggiornamento rilasciato da Huawei lasciano presupporre poche novità, visto che le dimensioni sono leggermente inferiori ai 17 MB. Oltre alle immancabili ottimizzazioni, che migliorano ulteriormente la stabilità del sistema, arriva una nuova funzione, come segnala HuaweiBlog.

È possibile infatti tracciare le attività in un determinato periodo di tempo, escludendo ad esempio determinati orari o per riconoscere in maniera autonoma le attività svolte nell’intervallo definito.

L’installazione dell’aggiornamento avviene come sempre tramite la connessione Bluetooth con il proprio smartphone e per questo è consigliabile tenere smartwatch e smartphone vicini durante l’operazione. L’installazione avverrà solamente con una carica residua superiore al 30%, per evitare qualsiasi problema nell’operazione.

Se possedete uno smartwatch Huawei Watch GT 2e non vi resta che verificare, tramite la companion app Huawei Health, la presenza di un nuovo aggiornamento, e procedere alla sua installazione per migliorare ulteriormente le già buone prestazioni di uno smartwatch davvero completo anche dal punto di vista sportivo:

