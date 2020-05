Un nuovo aggiornamento sta raggiungendo in questi giorni Huawei Watch GT e Huawei Watch GT 2e portando una serie di interessanti novità. Le dimensioni degli aggiornamenti sono molto contenute, meno di 20 MB, niente a che vedere con gli update precedenti per gli smartwatch Huawei, che invece erano decisamente più sostanziosi.

Le novità dei nuovi firmware

Non sono molte le novità per Huawei Watch GT, almeno secondo quanto riporta il changelog dell’aggiornamento, che persa poco più di 1 MB. Sono stati aggiunti alcuni nuovi quadranti ma niente funzioni. Cambia il processo di aggiornamento, che ora viene avviato solo se la percentuale di batteria residua supera il 30%. In precedenza tale limite era impostato al 20%.

Decisamente più sostanzioso l’aggiornamento per Huawei Watch GT 2e a partire dalle dimensioni dell’update, circa 17,5 MB. Anche per Watch GT 2e il livello minimo di batteria è del 30%, così da evitare qualsiasi inconveniente in caso di aggiornamenti particolarmente sostanziosi.

Due le novità principali, alle quali si affiancano i classici miglioramenti alla stabilità del sistema. La prima novità è esclusiva per gli smartphone Huawei con EMUI 10.1, sui quali è possibile utilizzare lo smartwatch come telecomando remoto per scattare fotografie.

La seconda novità permette invece di riconoscere automaticamente quando viene avviato un allenamento, inclusa la capacità di distinguerne la tipologia, avviando la registrazione senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’utente.

Come aggiornare gli smartphone Huawei

Per effettuare l’aggiornamento del firmware di entrambi gli smartwatch è necessario ricorrere all’applicazione Huawei Health, scaricabile gratuitamente dal Play Store. nella schermata principale potete vedere il vostro smartwatch in alto, o accedere all’apposita scheda tramite la barra di navigazione in basso.

Entrando nella scheda dello smartwatch dovrete scorrere fino alla fine della pagina, selezionare la voce “Aggiornamento firmware” e verificare la presenza di novità. Nel caso l’applicazione dovesse trovare in autonomia l’aggiornamento troverete una notifica nella pagina principale dell’app.

Se non lo avete già fatto potete scaricare Huawei Health dal Play Store utilizzando il badge sottostante.