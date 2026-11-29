Avere in salotto un vero e proprio cinema significa spesso scendere a compromessi su qualità d’immagine o funzionalità smart, ma LG 100QNED87B6 sembra non volerne fare nessuno. Con un pannello MiniLED da 100 pollici, un processore AI di terza generazione e il nuovissimo webOS 26 potenziato da Google Gemini, questo televisore si candida a essere uno dei prodotti più completi della sua categoria. Il prezzo, poi, è sceso in modo significativo rispetto al listino, toccando quello che sembra essere il minimo storico del periodo. Vediamo come questa combinazione di tecnologia e convenienza possa trasformare qualsiasi stanza in una sala cinematografica.

LG 100QNED87B6, il gigante miniled che pensa in grande

Dietro alle dimensioni monumentali di 100 pollici di diagonale si nasconde una tecnologia display tra le più raffinate del momento. Il pannello QNED MiniLED lavora in risoluzione 4K Ultra HD con una frequenza nativa di 120 Hz, estendibile fino a 144 Hz tramite VRR. La vera forza del dispositivo risiede nella tecnologia Precision Dimming Pro, che gestisce in modo indipendente le zone di retroilluminazione garantendo neri profondi e alte luci brillanti senza compromessi reciproci.

Il cuore pulsante del TV è il processore α8 AI Processor 4K Gen3, descritto come il 10% più performante rispetto alla generazione precedente, capace di gestire l’elaborazione dell’immagine su ben 2.040 zone indipendenti. Per quanto riguarda il supporto HDR, il modello copre tutti gli standard principali: Dolby Vision, HDR10, HLG e FILMMAKER MODE.

Gli appassionati di gaming troveranno pane per i loro denti con 4 porte HDMI 2.1 compatibili 4K a 120Hz, VRR fino a 144Hz, FreeSync Premium, ALLM e HGiG, una dotazione davvero rara a questa fascia di prezzo. Sul fronte software, webOS 26 garantisce aggiornamenti fino al 2031, integrando intelligenza artificiale avanzata con Google Gemini e Microsoft Copilot, oltre al pratico AI Magic Remote per controllare l’intera piattaforma tramite comandi vocali.

Il comparto audio non delude, offrendo un sistema 2.2 canali da 40W con supporto Dolby Atmos e tecnologie proprietarie come WOW Orchestra, pensate per accompagnare l’enorme schermo con un sonoro altrettanto coinvolgente.

Sconto record per il mega schermo LG

Il prezzo di listino di LG 100QNED87B6 si attesta normalmente sui 3.299,00€, una cifra coerente con le caratteristiche premium del prodotto. Su Amazon.it, però, il prezzo è crollato a 1.799,10€, un ribasso che corrisponde a uno sconto del 45% e a un risparmio concreto di oltre 1.499€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve considerando le dimensioni e la ricchezza tecnologica del televisore. Chi desiderava portarsi a casa un vero colosso da home theater ora ha davanti un’opportunità concreta, disponibile direttamente su Amazon con spedizione rapida.

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