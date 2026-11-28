Perché spendere di più per un anello smart quando Oura Ring 5 riscrive le regole del settore con un design il 40% più sottile della generazione precedente? Il prezzo di questa variante Silver in misura 9 è appena sceso in maniera eccezionale, toccando un livello che non si vedeva da tempo. Un’opportunità concreta per chi aspettava il momento giusto per entrare nell’ecosistema Oura con l’ultima tecnologia disponibile.

Oura ring 5, il salto tecnologico che riduce le dimensioni e aumenta le prestazioni

Oura Ring 5 non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria rivoluzione nel mondo degli smart ring. Il produttore finlandese, pioniere nel settore degli indossabili dedicati alla salute, ha realizzato quello che viene descritto come il più piccolo smart ring al mondo, con un corpo 40% più sottile rispetto al precedente Ring 4.

Dietro questo design compatto si nasconde una tecnologia sorprendentemente completa:

Autonomia fino a una settimana , estendibile con il Charging Case opzionale che garantisce un’intera giornata di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica

, estendibile con il Charging Case opzionale che garantisce un’intera giornata di utilizzo con soli Certificazione IP68 , pensata per resistere in doccia, sauna, vasche idromassaggio e persino sessioni di crioterapia

, pensata per resistere in doccia, sauna, vasche idromassaggio e persino sessioni di crioterapia Range di temperatura operativa da -10°C a 52°C, per un utilizzo senza limiti anche nei contesti più estremi

da -10°C a 52°C, per un utilizzo senza limiti anche nei contesti più estremi Nuovo AI Advisor integrato nell’app, per consigli personalizzati su salute e recupero

integrato nell’app, per consigli personalizzati su salute e recupero Possibilità di collegare più anelli contemporaneamente allo stesso account, un’utilità inedita rispetto alle generazioni precedenti

Un aspetto da non sottovalutare riguarda la sizing: Oura Ring 5 utilizza un sistema di misurazione completamente nuovo, incompatibile sia con gli anelli di gioielleria tradizionali sia con le taglie dei modelli Oura precedenti. Per questo motivo si raccomanda di procurarsi l’apposito kit di misurazione prima dell’acquisto definitivo, da qui la dicitura “Size Before You Buy” presente su tutte le schede prodotto.

La confezione in esame, variante Silver, si rivolge a chi cerca un’estetica minimalista capace di abbinarsi a qualsiasi outfit, e include l’anello, il dock di ricarica, il cavo USB-C e il manuale utente.

Sconto lampo su oura ring 5 silver, prezzo mai così basso

Il prezzo di listino per il mercato italiano si attesta solitamente intorno ai 429€, ma in questo momento Oura Ring 5 Silver misura 9 è disponibile a soli 329€ su Amazon. Uno sconto del 23% che porta il prezzo a un livello decisamente competitivo, considerando che si tratta di un minimo storico per questa variante.

Il risparmio di 100€ rispetto al prezzo pieno rende questa offerta particolarmente interessante per chi desidera entrare nell’ecosistema Oura senza rinunciare alle ultime novità tecnologiche introdotte con la quinta generazione. La disponibilità è attualmente confermata su Amazon, ma considerando la natura limitata di queste promozioni conviene non attendere troppo.

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