Immaginiamo di svegliarci una mattina e scoprire che il nostro assistente digitale ha individuato una tariffa telefonica più conveniente, selezionato un albergo per le prossime vacanze, riorganizzato alcuni appuntamenti e predisposto gli acquisti della settimana. Non si è limitato a rispondere alle nostre domande: ha interpretato esigenze, valutato alternative e assunto iniziative nel nostro interesse. O almeno così crediamo.

È questa la prospettiva dell’Agentic AI, l’intelligenza artificiale agentica, destinata a modificare profondamente il rapporto tra essere umano e tecnologia.

Se l’intelligenza artificiale generativa ci ha abituati a dialogare con le macchine, quella agentica introduce una discontinuità ulteriore: la capacità di agire. Un agente digitale può scomporre un obiettivo in attività elementari, consultare informazioni, interagire con applicazioni ed eseguire operazioni entro i limiti delle autorizzazioni ricevute. La differenza è tutt’altro che marginale. Un conto è chiedere a un algoritmo quale smartphone acquistare, un altro è autorizzarlo a scegliere e perfezionare l’acquisto.

Il passaggio dalla conoscenza alla delega

La storia recente di Internet può essere interpretata attraverso quattro trasformazioni: il web informativo ci ha permesso di cercare, quello algoritmico ci ha suggerito cosa scegliere, l’intelligenza artificiale generativa ci ha consentito di produrre contenuti. Quella agentica promette di agire per nostro conto, ma delegare non è mai un’operazione neutrale.

Quando chiediamo a un agente digitale di individuare il prodotto migliore, cosa intendiamo realmente per migliore? Il più economico, il più affidabile, il più sostenibile oppure quello maggiormente compatibile con le nostre abitudini? E chi stabilisce il peso di ciascun criterio? L’apparente semplicità di un comando nasconde una complessità di valori e preferenze che nessun algoritmo dovrebbe presumere di conoscere integralmente.

Per conto nostro, ma nell’interesse di chi?

La teoria economica conosce da tempo il problema del rapporto tra principale e agente. Quando un soggetto delega a un altro il compimento di determinate attività, emerge il rischio che gli interessi dei due non coincidano perfettamente. L’intelligenza artificiale trasferisce questo problema nell’universo digitale.

Un assistente personale potrebbe essere sviluppato da una piattaforma che trae beneficio economico dalla vendita di determinati prodotti o servizi. Come distinguere, allora, una raccomandazione realmente conveniente da una scelta influenzata dagli interessi commerciali del fornitore?

Non è necessario immaginare algoritmi intenzionalmente manipolatori. È sufficiente che gli incentivi economici incorporati nella loro progettazione non coincidano con quelli dell’utente. La Competition and Markets Authority britannica ha già richiamato l’attenzione su questi rischi, evidenziando come la diffusione degli agenti artificiali possa trasformare il funzionamento dei mercati e ridurre, in assenza di adeguate garanzie, l’autonomia dei consumatori. Il 24 novembre 2026 anche l’Information Commissioner’s Office, autorità britannica per la protezione dei dati personali, ha sollecitato gli sviluppatori a garantire controlli effettivi sulle autorizzazioni concesse agli agenti digitali e sull’utilizzo delle informazioni personali.

Il diritto di cambiare idea

Occorre allora introdurre un principio di sovranità decisionale individuale: la possibilità di delegare l’esecuzione di un’attività senza rinunciare al controllo delle sue finalità. Un agente digitale realmente affidabile dovrebbe operare entro un mandato definito, rendere comprensibili i criteri delle proprie scelte, segnalare eventuali conflitti di interesse, documentare le operazioni compiute e consentire, quando possibile, di revocarle. Soprattutto, dovrebbe riconoscere quando fermarsi.

Cambiare idea, contraddirsi, modificare le proprie preferenze sono manifestazioni della libertà umana, non inefficienze da correggere attraverso un algoritmo. Un sistema che anticipasse ogni nostro desiderio sulla base dei comportamenti passati rischierebbe di imprigionarci nella rappresentazione statistica di ciò che siamo stati, riducendo lo spazio per ciò che potremmo diventare.

La vera sfida dell’intelligenza artificiale agentica non consiste, dunque, nel costruire macchine capaci di sostituirci nelle decisioni, ma nel progettare tecnologie capaci di ampliare la nostra autonomia senza appropriarsene. Forse il progresso più importante dell’intelligenza artificiale non consisterà nella capacità di fare tutto al nostro posto, ma nella capacità di riconoscere ciò che non dovrebbe fare senza di noi.