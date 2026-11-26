Chi ha già una SIM o una linea WINDTRE può dimezzare per due anni la parte della bolletta decisa dal fornitore. Fino al 6 gennaio 2027 è attiva LUCE&GAS 50 SPECIAL, l’offerta di WINDTRE Luce & Gas che taglia del 50% le componenti commerciali di luce e gas, sia quelle fisse sia quelle legate ai consumi, per 24 mesi.

Cosa cambia nei costi

Lo sconto non tocca la materia prima né le imposte, ma solo i costi stabiliti da WINDTRE, che restano dimezzati per tutta la durata delle condizioni economiche. Ecco i valori, validi sia per le forniture di luce sia per quelle di gas.

contributo fisso: da 156 a 78€ l’anno, cioè da 13 a 6,50€ al mese per ciascuna fornitura

corrispettivo al consumo della luce: da 0,0278 a 0,0139€/kWh

corrispettivo al consumo del gas: da 0,0965 a 0,0483€/Smc

Per capire l’ordine di grandezza, ecco un esempio calcolato da noi, con consumi indicativi di 2.700 kWh di luce e 1.000 Smc di gas all’anno. Il risparmio sulla parte commerciale è di circa 37,50€ per la luce e 48,30€ per il gas sul consumo, a cui si sommano i 156€ di contributo fisso risparmiati su due forniture: circa 242€ l’anno. Il dato reale dipende ovviamente da quanto consumate.

Prezzo indicizzato: cosa significa

L’offerta resta a prezzo indicizzato: il costo della materia prima è legato al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas, cioè agli indici dei prezzi all’ingrosso. Se questi scendono, ne beneficiate subito. La formula non è del tutto nuova: WINDTRE aveva già proposto LUCE&GAS 50 SPECIAL a ottobre, in edizione limitata, e ora la riapre fino a inizio gennaio.

Chi può attivarla

L’offerta è dedicata ai clienti WINDTRE che hanno già un servizio mobile o fisso, oppure a chi sceglie di abbinare luce e gas a una nuova offerta dell’operatore. Condizioni complete, periodo di sottoscrizione e modalità di attivazione sono su windtre.it e nei WINDTRE Store, dove si può contare anche sull’assistenza dei WINDTRE Assistant, oltre 3.000 sul territorio. Prima di cambiare fornitore conviene confrontare le condizioni con la propria bolletta attuale, partendo dai consumi reali.