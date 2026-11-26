Perché spendere quasi 900€ per un televisore QLED premium quando esiste un modo per portarsene a casa uno completo di abbonamento sportivo incluso a meno della metà del prezzo? Haier H55S90GUX riscrive le regole del mercato TV di fascia media, abbinando un pannello QLED 4K da 55 pollici a un bonus DAZN Full 12 mesi dal valore commerciale stimato di 462€. Un’accoppiata che, uscita dal recinto delle solite promozioni stagionali, merita di essere analizzata nel dettaglio.

Haier H55S90GUX, il QLED che punta su gaming e audio KEF

Il pannello QLED 4K (3840 × 2160) da 55 pollici rappresenta il cuore tecnologico di questo modello, con una frequenza di aggiornamento nativa di 144Hz che sale fino a 240Hz in modalità gaming dedicata grazie alla tecnologia DLG abbinata a MEMC per la compensazione del movimento. Il supporto HDR è completo: HDR10, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Vision IQ e HLG garantiscono una resa cromatica fedele su qualsiasi tipo di contenuto, sebbene la luminosità massima di 380 nits rimanga nella media della categoria.

Il comparto audio merita una menzione speciale: la collaborazione con KEF, storico brand britannico dell’hi-fi, porta in dote un sistema 2.1 con subwoofer dedicato e potenza complessiva di 20W, il tutto certificato Dolby Atmos per un’esperienza sonora avvolgente che normalmente richiede l’acquisto di una soundbar separata.

Sul fronte gaming, il TV non delude: supporto VRR, ALLM e FreeSync Premium lo rendono compatibile con le console di ultima generazione, mentre le 4 porte HDMI 2.1 (due a 4K144Hz e due a 4K60Hz) offrono flessibilità di collegamento rara in questa fascia di prezzo. Il sistema operativo Google TV completa il pacchetto con accesso a Netflix, Prime Video, Disney+ e controllo vocale tramite Google Assistant o Alexa, mentre WiFi 6 e Bluetooth 5.2 garantiscono connettività moderna e stabile.

Tra i punti di forza spicca anche l’UltraSense AI, che ottimizza automaticamente immagini e audio in base al contenuto riprodotto, rendendo l’esperienza visiva più coerente senza regolazioni manuali.

Prezzo stracciato e DAZN in regalo, occasione da non perdere

Il prezzo di listino di Haier H55S90GUX è di 899,90€, ma su Unieuro è disponibile ora a soli 374,92€, con uno sconto che sfiora il 58% e un risparmio netto di oltre 524€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, superando persino il precedente minimo storico di 402,90€ rilevato su Comet lo scorso novembre.

A rendere l’offerta ancora più golosa c’è il bonus DAZN Full per 12 mesi, del valore commerciale stimato di 462€, attivabile semplicemente registrando il prodotto sul sito ufficiale Haier dopo l’acquisto e inserendo il codice ricevuto sulla piattaforma DAZN. Sommando il valore dell’abbonamento al prezzo scontato, l’affare diventa ancora più evidente per chi segue calcio, sport e contenuti in streaming.

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