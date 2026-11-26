Un monitor da 144Hz con tempo di risposta 1ms sotto i 70€ sembra quasi un controsenso nel 2026, eppure Gigabyte GS25F14 lo rende possibile proprio in queste ore. Il Black Friday ha spinto il prezzo di questo monitor gaming FHD a un livello che raramente si vede, trasformando un prodotto già interessante di suo in un vero best buy per chi vuole iniziare a giocare in maniera competitiva senza svuotare il portafoglio. Vediamo insieme cosa offre questo pannello IPS da 24,5 pollici e perché l’offerta attuale merita attenzione immediata.

Gigabyte GS25F14: velocità e fluidità in formato compatto

Il cuore di questo monitor è un pannello SS IPS da 24,5 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080, superficie non riflettente e copertura colore al 120% sRGB. Gli angoli di visione sono generosi, ben 178° sia in orizzontale che in verticale, mentre la luminosità tipica di 300 cd/m² e il contrasto statico di 1500:1 garantiscono immagini pulite e ben definite anche nelle scene più scure, grazie anche alla certificazione HDR10 e alla tecnologia flicker-free che riduce l’affaticamento visivo durante le sessioni più lunghe.

Il vero asso nella manica però è la combinazione velocità/prezzo: 144Hz di refresh rate e 1ms di tempo di risposta MPRT sono specifiche che normalmente si trovano su prodotti ben più costosi. A questo si aggiunge il supporto FreeSync e Adaptive-Sync, fondamentale per eliminare tearing e stuttering durante le partite più concitate.

Non mancano funzionalità pensate specificamente per il gaming competitivo, come:

Aim Stabilizer e Black Equalizer per migliorare la visibilità nei momenti critici

e per migliorare la visibilità nei momenti critici Crosshair e GameAssist con timer integrato

e con timer integrato Low Blue Light e Smart OD per comfort visivo prolungato

e per comfort visivo prolungato OSD Sidekick per una gestione rapida delle impostazioni

Sul fronte connettività, la versione italiana offre 2x HDMI 2.0 e 1x DisplayPort 1.2, oltre a uno slot di sicurezza Kensington per chi utilizza il monitor in spazi condivisi. Il consumo energetico è particolarmente contenuto, fermo a 18W in funzionamento e sotto 0,5W in modalità risparmio, grazie all’alimentazione integrata nella base con voltaggio universale.

Va segnalato che manca la regolazione in altezza (solo inclinazione da -5° a +20°) e non sono presenti porte USB, dettagli da considerare per chi cerca il massimo dell’ergonomia, ma che pesano relativamente poco considerando il prezzo di questa offerta.

Black friday: prezzo giù del 46%, ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino di Gigabyte GS25F14 si aggira normalmente intorno ai 128,99€, ma grazie al Black Friday il monitor crolla a soli 69,99€ su Amazon. Parliamo di uno sconto del 46%, tra i più aggressivi mai registrati per questo prodotto, con un risparmio netto di circa 59€ rispetto al prezzo pieno.

Il prezzo è sceso in modo significativo rispetto alle settimane precedenti, avvicinandosi ai minimi assoluti mai visti sulla piattaforma per questo modello. Chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa un monitor gaming 144Hz a prezzo stracciato, difficilmente troverà un’occasione migliore nei prossimi mesi. L’offerta è disponibile esclusivamente su Amazon.it, con spedizione rapida per chi possiede un abbonamento Prime.

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