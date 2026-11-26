Il Black Friday di Acer coinvolge diverse categorie del catalogo del produttore, con promozioni che spaziano dai notebook gaming della famiglia Nitro ai monitor Predator, passando per convertibili professionali e accessori per la connettività. I tagli di prezzo arrivano fino a 400 euro sui portatili, mentre tra le periferiche e gli altri prodotti troviamo ribassi che possono raggiungere il 28% rispetto ai prezzi indicati sullo store ufficiale.

Non si tratta quindi soltanto di occasioni per chi vuole assemblare o aggiornare una postazione da gioco; alcune proposte sono rivolte anche a chi cerca un notebook versatile per lavorare, un monitor ad alta frequenza di aggiornamento oppure una soluzione per migliorare la copertura WiFi domestica.

I prodotti in sconto sullo store ufficiale sono davvero tanti, a seguire abbiamo selezionato alcuni dei migliori, mentre se volete una scelta ancora più ampia vi lasciamo il link ufficiale per la campagna di questo Black Friday 2026:

BLACK FRIDAY 💰 Offerte Acer Store Black Friday 2026

Acer Nitro e TravelMate: quattro notebook in offerta per il Black Friday

La parte più consistente delle promozioni riguarda i notebook; Acer propone tre modelli della famiglia Nitro, pensati per il gaming, affiancati da un convertibile TravelMate destinato soprattutto alla produttività e all’utilizzo professionale.

Partiamo dall’Acer Nitro V 15, che sullo store ufficiale passa da 1.999,99 a 1.599,99 euro, con un risparmio di 400 euro e uno sconto del 20%. La configurazione proposta abbina un processore Intel Core 9 270H a una GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria GDDR7, una combinazione pensata per giocare in Full HD senza rinunciare alla possibilità di sfruttare le tecnologie NVIDIA più recenti.

Il display IPS da 15,6 pollici offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. A completare la dotazione troviamo 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCI-E NVM-e da 512 GB; una configurazione interessante per chi cerca un portatile gaming di fascia media, anche se lo spazio di archiviazione potrebbe richiedere un’espansione nel tempo.

Salendo di livello troviamo l’Acer Nitro V 16 AI, disponibile a 2.399,99 euro anziché 2.799,99 euro. In questo caso il risparmio è sempre di 400 euro, ma la percentuale scende al 14,29%; il notebook in questo caso integra un AMD Ryzen 9 270, affiancato da una GeForce RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7 e potenza grafica massima dichiarata di 85 W.

La dotazione comprende 32 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB, mentre il pannello IPS da 16 pollici utilizza il formato WUXGA, con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e refresh rate a 165 Hz. Si tratta di una proposta più completa rispetto al Nitro V 15, soprattutto per chi vuole una GPU di categoria superiore, più memoria e uno spazio di archiviazione già adeguato a una libreria di giochi piuttosto ampia.

Tra i modelli più interessanti in offerta troviamo anche l’Acer Nitro 18 AI, che scende da 3.299,99 a 2.899,99 euro, con 400 euro di risparmio e uno sconto del 12,12%. Qui la configurazione punta maggiormente sulle prestazioni; il processore è un AMD Ryzen AI 9 365, con NPU da 50 TOPS, mentre la componente grafica è affidata a una GeForce RTX 5070 Ti con 12 GB di memoria GDDR7 e potenza massima dichiarata di 115 W.

Ci sono inoltre 32 GB di RAM DDR5 e un SSD PCI-E NVMe da 1 TB; il display IPS da 18 pollici, con risoluzione WQXGA di 2560 × 1600 pixel e frequenza di aggiornamento di 165 Hz, offre una superficie di lavoro e gioco decisamente più ampia rispetto ai tradizionali portatili da 15 o 16 pollici. Una soluzione pensata per chi cerca un notebook gaming di dimensioni generose, senza dover necessariamente affiancare un monitor esterno.

Chiudiamo questa prima parte con l’Acer TravelMate P4 Spin 14 AI, convertibile che passa da 1.699,99 a 1.399,99 euro; il risparmio è di 300 euro, pari a uno sconto del 17,65%. Il dispositivo si distingue per il formato flessibile, con cerniera a 360 gradi e touchscreen IPS da 14 pollici in formato WUXGA, quindi 1920 x 1200 pixel, con refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca troviamo un Intel Core Ultra 5 322, una NPU da 46 TOPS, 16 GB di RAM DDR5 e un SSD PCI-E 4.0 da 512 GB; la presenza di Windows 11 Pro e della connettività WiFi 7 lo rende particolarmente interessante per chi cerca un sistema da utilizzare tra ufficio, riunioni e mobilità. Da segnalare che Acer indica l’alimentatore come non incluso nella confezione.

Monitor Acer e Predator: le offerte per giocare ad alto refresh

La nostra selezione comprende anche quattro monitor, con caratteristiche piuttosto differenti tra loro. Si parte da una soluzione più accessibile per la produttività quotidiana, fino ad arrivare a modelli gaming con frequenze di aggiornamento particolarmente elevate e risoluzioni superiori.

L’Acer SA3 SA273P1 è il modello più economico del gruppo e scende da 129,99 a 99,99 euro, con 30 euro di risparmio e uno sconto del 23,08%; si tratta di un monitor IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz tramite HDMI e DisplayPort. La luminosità dichiarata è di 250 nit, mentre il tempo di risposta arriva a 1 ms VRB; una soluzione adatta a chi vuole un pannello di dimensioni generose per l’uso quotidiano, con una frequenza superiore ai tradizionali 60 o 75 Hz e un supporto alla sincronizzazione adattiva AMD.

Per chi cerca un monitor più orientato al gaming competitivo c’è il Predator XB3 XB253QF3, che passa da 249,99 a 179,99 euro; il risparmio è di 70 euro, pari al 28%. Il pannello IPS da 24,5 pollici lavora a risoluzione Full HD e raggiunge i 320 Hz tramite DisplayPort, mentre attraverso HDMI la frequenza massima indicata è di 240 Hz; il tempo di risposta dichiarato è di 1 ms, con un valore minimo di 0,5 ms GTG, e non manca il supporto ad AMD FreeSync Premium.

Salendo di risoluzione troviamo l’Acer Nitro XF0 XF270UF3, proposto a 249,99 euro anziché 299,99 euro, con uno sconto di 50 euro (pari al 16,67%). Il monitor utilizza un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD, pari a 2560 x 1440 pixel, e una frequenza di aggiornamento che arriva a 320 Hz; una combinazione interessante per chi vuole un’immagine più definita rispetto al Full HD, senza rinunciare a un refresh rate molto elevato.

Il modello supporta AMD FreeSync Premium e risulta compatibile con NVIDIA G-Sync; sul fronte della connettività sono presenti una DisplayPort e due HDMI. La luminosità dichiarata è di 250 nit.

La proposta più completa tra i monitor in promozione è il Predator XB3 XB273KV4, che passa da 399,99 a 319,99 euro, con un risparmio di 80 euro e uno sconto del 20%. Il pannello AS-IPS da 27 pollici offre una risoluzione 4K UHD e una frequenza di aggiornamento nativa di 160 Hz, con modalità DFR fino a 320 Hz; il supporto ad AMD FreeSync Premium e HDR10 completa una dotazione pensata per chi vuole combinare definizione elevata e fluidità.

Probabilmente risulta il modello più indicato per chi dispone di una scheda video adeguata a gestire il gaming in 4K e vuole un monitor versatile, capace di passare da esperienze visivamente più ricche a sessioni competitive. Anche in questo caso la luminosità dichiarata è di 250 nit.

Acer OVIA WiFi 7, docking station e sedia Predator: le offerte sugli accessori

Il Black Friday Acer non si limita a notebook e monitor, tra le proposte troviamo anche una soluzione mesh WiFi 7, una docking station USB-C e una sedia da gaming. L’Acer OVIA T520, nella confezione doppia, scende da 319,99 a 269,99 euro, con uno sconto di 50 euro pari al 15,63%; il sistema utilizza una piattaforma WiFi 7 tri-band BE9300 e mette a disposizione quattro porte Ethernet da 2,5 Gbps.

La confezione comprende due unità, pensate per lavorare insieme e ampliare la copertura della rete domestica; Acer dichiara fino a 110 metri quadrati per singolo dispositivo e la possibilità di collegare fino a 200 dispositivi. Sono inoltre presenti WPA3, controllo parentale e gestione tramite l’app Acer Connect, caratteristiche che lo rendono una proposta da valutare soprattutto in abitazioni su più ambienti o su più livelli, dove un singolo router potrebbe non garantire una copertura uniforme.

Per chi utilizza un notebook compatibile e desidera ampliare le possibilità di collegamento alla scrivania, la Docking Station Acer Chrome USB Type-C Dock 501 è disponibile a 179,99 euro, contro i 249,99 euro del prezzo normale; il risparmio è di 70 euro, corrispondente al 28%. La dock è certificata Works With Chromebook e integra quattro porte USB-A 3.2 Gen 1, due USB-C 3.2 Gen 2, una connessione Gigabit Ethernet e la possibilità di collegare fino a tre monitor; segnaliamo anche che la porta USB-C Power Delivery consente di alimentare un notebook compatibile fino a 60 W.

Chiudiamo con la Predator Rift Go, sedia da gaming che passa da 249,99 a 189,99 euro, con un risparmio di 60 euro e uno sconto del 24%. La dotazione comprende cuscini per testa e schiena, schienale reclinabile da 90 a 160 gradi e braccioli 1D con imbottitura in PU; il peso dichiarato è di 19 kg.

Si tratta di una soluzione che punta soprattutto sulle regolazioni essenziali e sulla possibilità di modificare l’inclinazione dello schienale durante le sessioni di gioco o le pause; sullo store è inoltre indicata la possibilità di ottenere un ulteriore 3% di sconto utilizzando il codice BF3, secondo le condizioni applicate al checkout.

Black Friday Acer Store: riepilogo dei prezzi e degli sconti

Ecco un riepilogo delle promozioni selezionate sull’Acer Store Italia, con tanto di link diretti per l’acquisto:

Tutte le promozioni sono consultabili direttamente sullo store ufficiale Acer, dove è possibile verificare la disponibilità e le condizioni aggiornate prima di procedere con l’acquisto.