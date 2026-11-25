Meta porta Muse, il suo agente personale, dentro Instagram: da martedì 24 novembre chi salva un post vede comparire l’invito a usarlo per riordinare i contenuti conservati, e l’assistente arriva anche nei messaggi diretti.

Muse entra nelle chat private

La conversazione diretta debutta per gli utenti iOS e Android di Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone e Singapore, mentre l’Italia resta fuori da questo primo giro. Chi ha collegato i due account può scrivere a Muse senza uscire dall’app. Può chiedere più contesto su un post, su un luogo o su un prodotto, farsi riassumere le conversazioni perse negli altri messaggi, oppure condividere un contenuto e affidargli un compito concreto, come infilare un caffè nell’itinerario di Città del Messico o cercare un’offerta per il Black Friday su un paio di scarpe. Le chat restano visibili anche nell’app di Muse come conversazione laterale, così non serve più saltare da una schermata all’altra.

Cosa cambia quando salvate un post

Il suggerimento compare nel momento stesso del salvataggio e invita a raccogliere i contenuti in Collezioni tematiche, per esempio video di ricette o clip di viaggio. Per ora la funzione è attiva negli Stati Uniti e in Canada. L’agente, oltre a sistemare, può trasformare un video di cucina in una lista della spesa, costruire un itinerario partendo dai creator di viaggi che seguite e proporvi un outfit guardando i reel di moda che avete conservato.

Il chatbot Meta AI resta al suo posto

Instagram continua a ospitare il suo chatbot Meta AI, un’IA generica pensata per rispondere alle domande, che stando a quanto riferisce un portavoce della piattaforma non verrà eliminata. Muse nei messaggi punta invece a un’esperienza da assistente. Dentro Instagram, però, l’agente resta più limitato rispetto all’app dedicata e alla versione web: potete mandargli cose da fare o fargli seguire attività specifiche della piattaforma, ma per vedere come gestisce tutti i vostri messaggi tocca ancora aprire l’app o il sito di Muse. Intanto Meta spinge: l’agente ha superato 10 milioni di utenti il mese scorso e Mark Zuckerberg ha detto di volerlo portare a miliardi di persone, prevedendo che un giorno possa generare più ricavi delle sue app attuali.