Tre novità arrivano da NordVPN nello stesso periodo e raccontano lo stesso problema da angolazioni diverse: i nostri dati girano online molto più di quanto pensiamo, e i truffatori sanno come sfruttarli. C’è una nuova funzione per scoprire cosa sa il web di noi, c’è la protezione contro truffe via SMS e telefonate che sbarca finalmente su iPhone, e c’è una ricerca che mostra come i criminali informatici stiano trasformando le carte rubate in pagamenti con il telefono.

Impronta digitale online: cosa sa il web di voi

La nuova funzione si chiama impronta digitale online e va oltre il monitoraggio delle violazioni di dati, che finora era il punto di forza del servizio. L’analisi si basa sull’OSINT, cioè sulle fonti pubblicamente accessibili, e mette insieme due cose: le informazioni che condividete volontariamente, come account e post sui social, e quelle che lasciate senza accorgervene, tra siti visitati, ricerche e dati sulla posizione.

Il risultato è un quadro dell’esposizione con consigli personalizzati per ridurla. Le domande a cui prova a rispondere sono molto concrete. Cosa può scoprire un estraneo su di voi? Da dove escono i vostri dati? Ci sono vecchi account dimenticati che li rendono ancora accessibili? La vostra posizione è visibile? Si può poi seguire l’evoluzione dell’impronta nel tempo, per verificare se le azioni correttive funzionano.

Cancellare del tutto la propria traccia è impossibile, ma ridurla ha vantaggi pratici: si resta fuori dai database dei broker di dati, si limita la profilazione pubblicitaria e si abbassa il rischio di phishing, furto di account e furto d’identità. Può anche evitare che i vostri dati online pesino su decisioni relative a prestiti, assicurazioni o assunzioni. La funzione si affianca al monitoraggio del dark web già presente nell’app.

Protezione SMS e HangUp arrivano su iPhone

Dopo il debutto su Android a inizio anno, la protezione SMS di NordVPN è disponibile anche su iOS. Controlla i messaggi da mittenti sconosciuti confrontandoli con la reputazione del numero, l’analisi degli URL e la categorizzazione dei contenuti. Se qualcosa non torna, arriva una notifica che indica il tipo di minaccia e cosa fare. I messaggi segnalati si aprono in una visualizzazione sicura, che impedisce di toccare per errore i link, e una dashboard mostra cosa è stato intercettato. Funziona in background, con o senza VPN attiva, e NordVPN dichiara di non conservare il contenuto di messaggi e chiamate.

Insieme arriva HangUp, un’app gratuita e indipendente per le telefonate. Mostra chi chiama prima che rispondiate e classifica ogni chiamata come truffa, telemarketing, sondaggio, recupero crediti o frode. Potete bloccare automaticamente intere categorie, così le chiamate segnalate non fanno nemmeno squillare il telefono, consultare un registro di quelle bloccate e segnalare i numeri indesiderati per migliorare il rilevamento. Non servono abbonamento né periodo di prova, né l’app NordVPN: basta un Nord-Account gratuito. La protezione dalle chiamate fraudolente è anche nell’app principale, nella stessa schermata della protezione SMS.

Carte rubate nei wallet: la ricerca sul dark web

La ricerca più interessante riguarda le carte di pagamento. Secondo NordVPN, in un anno le discussioni sul dark web dedicate al caricamento di carte rubate in wallet come Apple Pay e Google Pay sono quasi triplicate. Alcuni venditori propongono addirittura carte “wallet-ready”, presentate come adatte all’associazione a un wallet digitale. Le frodi tradizionali, come la clonazione della banda magnetica, risultano invece sempre più marginali.

Il punto debole che i criminali cercano di aggirare è la verifica della banca, che per aggiungere una carta a un wallet richiede un codice SMS o una conferma nell’app. Per superarla c’è chi sceglie carte già testate per i wallet, chi intercetta i codici con phishing o SIM swapping e chi si finge un operatore della banca per farseli dire dalla vittima. Una volta nel telefono del truffatore, la carta serve subito per pagamenti contactless, spesso per comprare buoni regalo o beni facili da rivendere.

I numeri raccontano un mercato in cui conta ciò che funziona. Una carta rubata costa in media circa 10 dollari, tra i 10 e i 12 negli Stati Uniti, da cui arriva oltre il 70% degli annunci. Nel principale marketplace analizzato, la stessa carta venduta con numero di previdenza sociale e data di nascita passa da 11,70 a 18,85 dollari, circa il 60% in più, e con almeno tre dati personali supera i 23 dollari. Le carte che si presume resteranno attive sono proposte a circa 22 dollari, mentre i lotti vecchi, probabilmente già bloccati, si vendono a circa 2 dollari. Circa 8 venditori su 10 offrono un rimborso o una sostituzione se la carta non funziona. Anche una carta bloccata ha un valore residuo: i profili completi, chiamati “dead fullz”, si vendono a circa 1 dollaro perché l’identità resta sfruttabile.

L’analisi incrocia oltre 24.000 inserzioni di carte singole su nove marketplace del dark web con circa 3.900 post su forum e canali Telegram, con dati dei marketplace raccolti a febbraio 2026.

Come difendersi

I consigli di NordVPN sono semplici e vale la pena seguirli:

attivate le notifiche delle transazioni, così vi accorgete subito dei pagamenti sospetti

non comunicate mai i codici di verifica a chi vi contatta senza che lo abbiate chiesto

se arriva la notifica dell’aggiunta della carta a un nuovo dispositivo, prendetela sul serio

se pensate che la carta sia finita in un wallet sconosciuto, chiamate subito la banca e chiedete di disattivare tutti i token collegati

Per approfondire i servizi citati trovate tutto sul sito italiano di NordVPN.