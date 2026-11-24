Microsoft ha confermato a Ignite 2026 che Copilot potrà intervenire sui file che si trovano sul computer: trovarli, rinominarli, spostarli e raccoglierli in cartelle a partire da richieste scritte nel linguaggio di tutti i giorni. La funzione si chiama local file actions e arriverà presto sui Copilot+ PC.

Cosa potrete chiedere a Copilot

L’opzione si attiva dentro l’app Copilot, che a sua volta è facoltativa. Da lì si può chiedere all’assistente di cercare un file in base a quello che contiene e non al nome, di rinominarlo in blocco secondo il contenuto (l’AI deve poter leggere i documenti), di copiarlo o spostarlo su un’altra unità e di creare cartelle per mettere ordine. Microsoft porta come esempi richieste di questo tipo:

Metti tutti i PDF delle tasse di quest’onda in una cartella. Rinomina queste foto per data.

Secondo l’azienda, così non servono più ore per sistemare lo spazio personale e quel tempo si può dedicare ad altro. Il caso citato è quello di chi lavora e preferisce concentrarsi sui propri compiti invece che sull’archivio. Al momento non è stata indicata una data di rilascio.

Un permesso per volta, mai definitivo

Nella dimostrazione di Ignite, la richiesta era di prendere alcuni report di analisi finiti nella cartella Download e portarli in una cartella di OneDrive da condividere con il gruppo di lavoro. Prima di toccare qualsiasi cosa, Copilot chiede il consenso, controlla se esistono vincoli o tutele e segnala che sta lavorando in Hybrid Intelligence, la formula con cui Microsoft indica la combinazione tra elaborazione sul dispositivo e sul cloud.

Le autorizzazioni richieste sono due: accedere ai file sul PC e modificarli, e leggere la cartella interessata e intervenire al suo interno, con un accesso valido solo per quella conversazione.

I pulsanti disponibili sono “Not now” e “Allow for this session”. Un’opzione per concedere il permesso in modo permanente non esiste, e questo limita i danni di un clic distratto, perché l’assistente non si ritrova con le mani libere su tutte le cartelle del sistema.

Ottenuto il via libera, Copilot crea la cartella “Analyst Reports” in OneDrive e sposta i file uno alla volta, elencando ogni passaggio accanto a un pulsante di annullamento.

Il particolare interessante è che i nomi degli otto PDF non contenevano la dicitura “analyst report”: l’assistente li ha aperti e letti per capire cosa fossero, ed è probabilmente il motivo per cui le richieste di permesso sono state due.

Qualche zona d’ombra resta. Microsoft non ha chiarito se il consenso valga per la singola cartella, per un’unità o per l’attività in corso. I sistemi di contenimento degli agenti presentati a Ignite (i Microsoft Execution Containers, la governance di Agent 365, le policy Intune) non risultano collegati a queste funzioni dell’app Copilot.

Le altre novità locali

Le novità di casa sono tre: contesto locale, azioni locali e modelli locali. All’app Copilot si aggiunge la diagnosi del PC tramite una scansione in sola lettura, che individua la causa di un errore o di un rallentamento e la spiega in parole comprensibili, lasciando a voi il compito di sistemare. C’è poi GitHub Copilot Fusion, in anteprima, che può indirizzare il lavoro di programmazione verso modelli eseguiti direttamente sul computer dello sviluppatore.