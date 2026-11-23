Da giovedì 19 a venerdì 27 novembre 2026 Waterdrop, marchio specializzato in sistemi di filtrazione dell’acqua per la casa, propone sul suo sito europeo un’ampia selezione di sistemi a osmosi inversa, dispenser da banco e filtri sottolavello con sconti fino al 40%. Per il Black Friday dunque potete approfittare di una ottima serie di sconti che raggiugono anche il 40%.

Osmosi inversa sottolavello

Il tipo di impianto più richiesto, da installare sotto il lavello e collegare a un rubinetto dedicato. Il listino va dai 184,99€ del T3-M a oltre mille euro per il più potente X16 da 1600 GPD. Gli sconti più alti sono sull’X16 (-40%), sul G3P800 senza serbatoio (-39%) e sul G3P600 (-35%).

Dispenser da banco

Per chi non vuole o non può mettere mano all’impianto idraulico ci sono i sistemi a osmosi inversa da appoggiare sul piano della cucina, anche con acqua calda istantanea e versione calda e fredda.

Filtri e ultrafiltrazione sottolavello

Soluzioni più semplici ed economiche, con filtri a più stadi e ultrafiltrazione, collegabili direttamente alla linea dell’acqua.

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Prezzo e disponibilità

Le offerte sul sito Waterdrop sono valide dal 19 novembre alle 00:00 al 27 novembre 2026 alle 23:59 e la spedizione standard in Italia è gratuita, con consegna in 3-6 giorni lavorativi. Il reso è possibile entro 30 giorni dalla ricezione, con spese di reso a carico del cliente salvo difetti. Chi acquista sul sito partecipa inoltre a due estrazioni: ogni giorno 3 clienti vincono un dispenser A2, mentre 5 ordini ricevono un buono Waterdrop pari al valore dell’ordine (vincitori annunciati il 28 novembre). Per i nuovi iscritti c’è anche uno sconto di 20€ sugli ordini superiori a 300€, cumulabile con quelli sui prodotti.

I prezzi su Amazon sono stati rilevati oggi, 23 novembre 2026, e possono cambiare in qualsiasi momento. Alcuni modelli costano meno su Amazon che sul sito, per esempio il G5P500A (199,49€) e il G5P700A (284,99€), mentre per TSA, TSB e C1H il prezzo di Amazon è leggermente più alto. Controllate sempre il totale nel carrello prima di confermare l’ordine.

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