Claude sta riscontrando alcuni problemi di funzionamento nella mattinata di oggi, lunedì 23 novembre 2026, con errori che impediscono di utilizzare regolarmente l’intelligenza artificiale di Anthropic. Il servizio sembra funzionare a intermittenza e, in alcuni casi, non riesce a elaborare le richieste degli utenti, mostrando messaggi di errore che invitano a riprovare più tardi.

Tra le anomalie riscontrate compare il messaggio “Servizio occupato”, accompagnato dall’indicazione “Riprova tra un momento o passa a un modello diverso”. Il problema può presentarsi durante una normale conversazione, impedendo a Claude di generare una risposta anche dopo aver ripetuto la richiesta.

Claude down: cosa sta succedendo e cosa fare

Al momento non è chiara l’origine del malfunzionamento, che potrebbe essere legato a un sovraccarico temporaneo dei server o a problemi nell’infrastruttura di Anthropic. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali sulla causa né elementi sufficienti per stabilire quanto sia esteso il disservizio.

La pagina ufficiale di stato di Claude, attraverso la quale Anthropic comunica eventuali interruzioni e problemi tecnici, continua per il momento a indicare i servizi come operativi, senza segnalare incidenti relativi alla giornata odierna.

Cosa fare se Claude non funziona? La soluzione più semplice è attendere qualche minuto e riprovare, eventualmente selezionando un modello diverso come suggerito dallo stesso servizio. Se il problema dipende dai server di Anthropic, infatti, non è necessario reinstallare l’applicazione o modificare le impostazioni del dispositivo, ma soltanto aspettare che il funzionamento torni alla normalità.

Per seguire l’evoluzione della situazione è possibile consultare direttamente Claude Status, dove saranno pubblicati eventuali aggiornamenti ufficiali.

Il problema non sembra colpire il servizio tramite API.