Per il Black Friday 2026 Shelly ha attivato sconti fino al 60% sui propri prodotti per la smart home, validi fino al 2 dicembre sullo shop del brand e presso i principali rivenditori. Sono coinvolti riscaldamento, risparmio energetico, illuminazione e sicurezza, con omaggi in base all’importo dell’ordine. Su Amazon lo store ufficiale Shelly ha una pagina dedicata alle offerte, con oltre sessanta inserzioni in promozione: le abbiamo passate in rassegna e le trovate qui sotto, divise per tipo, con prezzo, sconto e un link per l’acquisto.
Per gli utenti che hanno aderito alla preregistrazione VIP (conclusa il 18 novembre), Shelly prevede inoltre un’estrazione tra chi acquista entro il 2 dicembre: massimo 500 vincitori, con un credito acquisti pari al valore dell’ordine (fino a 1.000€) da spendere sullo shop ufficiale entro sei mesi.
I prodotti Shelly in promozione
Sono decisamente parecchi i prodotti Shelly in promozione in queste settimane, e vanno dai classici relè alle prese intelligenti, dalle lampadine ai termostati e molto altro. Ecco una lista esaustiva delle offerte
|Shelly BLU TRV Standalone
35,90€
Valvola termostatica smart Zigbee e Bluetooth che regola la temperatura di ogni stanza in base a orari e abitudini: abbassa i gradi negli ambienti vuoti e fa trovare la casa calda al rientro.
|ECOWITT WS90 sensore 7 in 1 (versione Bluetooth)
189,05€ invece di 199,00€ (-5%)
Sensore wireless a energia solare per stazione meteo: rileva temperatura, umidità, precipitazioni, vento, indice UV, luminosità e pressione, e si usa per creare automazioni. È compatibile con il gateway Shelly.
|Shelly 2PM Gen4 (4 pezzi)
94,99€ invece di 118,06€ (-20%)
Relè Wi-Fi a 2 canali da 16A, adatto anche alle tapparelle, che monitora il consumo di energia. Non richiede hub, è certificato Matter e compatibile con Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 2PM Gen3
18,90€
Relè Wi-Fi a 2 canali da 16A che monitora il consumo di energia, con controllo remoto e automazione di luci e dispositivi. Non richiede hub ed è compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly Plug M Gen3 Bianco
19,90€
Presa intelligente Wi-Fi e Matter da 13A e 3000W con misurazione dei consumi e timer. Non richiede hub e funziona con Alexa, Google Home e Apple HomeKit. Il prezzo indicato è quello della confezione singola mostrata in scheda, con varianti da 2 e 4 pezzi.
|Shelly BLU Door/Window ZB Bianco
22,70€
Sensore magnetico per porte e finestre Zigbee e Bluetooth, con sensore di luminosità e allarme di apertura e chiusura per attivare automazioni. Richiede un gateway.
|Shelly Dimmer Gen3 0-10V PM
20,41€ invece di 23,99€ (-15%)
Modulo dimmer Wi-Fi che monitora il consumo di energia e permette il controllo remoto delle luci dimmerabili. Non richiede hub ed è compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly Dimmer Gen4
39,80€ invece di 41,90€ (-5%)
Dimmer Wi-Fi certificato Matter per luci dimmerabili e strisce LED, con funzione timer. Funziona senza neutro e senza hub, con Alexa, Google Home e Apple HomeKit.
|Shelly Wall Display X1i Nero
191,90€
Pannello di controllo a parete con touchscreen da 4″, relè integrato, Wi-Fi 6 e Bluetooth. Controlla le luci, misura i consumi e gestisce le scene, senza hub, con Alexa e Google.
|Shelly Wall Display XL Argento
259,90€ invece di 296,29€ (-12%)
Pannello di controllo smart con schermo da 10,1″, 4 pulsanti, relè integrato da 5A, sensori di luminosità e altoparlanti stereo. Compatibile con Home Assistant, richiede il neutro.
|Shelly Camera Bianco
44,99€
Telecamera da interno con Wi-Fi e cloud nell’UE, la prima videocamera lanciata da Shelly per videosorveglianza e sicurezza domestica.
Relè e interruttori smart
Il cuore dell’ecosistema: relè Wi-Fi e Bluetooth da nascondere nella scatola di derivazione, per accendere luci, tapparelle e dispositivi da remoto.
|Shelly 1 Mini Gen4 (1 pezzo)
17,09€ invece di 17,99€ (-5%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 8A con contatti puliti, utile anche per il controllo della porta del garage. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1 Mini Gen4 (2 pezzi)
30,39€ invece di 40,99€ (-26%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 8A con contatti puliti, utile anche per il controllo della porta del garage. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1PM Mini Gen4 (1 pezzo)
18,99€ invece di 22,49€ (-16%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 8A che monitora il consumo di energia. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1PM Mini Gen4 (2 pezzi)
34,19€ invece di 36,99€ (-8%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 8A che monitora il consumo di energia. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1 Gen4 (1 pezzo)
19,48€ invece di 22,49€ (-13%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A con contatti puliti, utile anche per il controllo della porta del garage. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1 Gen4 (2 pezzi)
36,09€ invece di 40,99€ (-12%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A con contatti puliti, utile anche per il controllo della porta del garage. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1 Gen4 (4 pezzi)
63,84€ invece di 72,99€ (-13%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A con contatti puliti, utile anche per il controllo della porta del garage. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1PM Gen4 (1 pezzo)
21,38€ invece di 25,99€ (-18%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A che monitora il consumo di energia. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1PM Gen4 (2 pezzi)
39,89€ invece di 42,99€ (-7%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A che monitora il consumo di energia. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1PM Gen4 (4 pezzi)
67,99€ invece di 78,99€ (-14%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A che monitora il consumo di energia. Non richiede hub ed è certificato Matter, con compatibilità Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 2PM Gen4 (1 pezzo)
29,20€ invece di 32,99€ (-11%)
Relè Wi-Fi a 2 canali da 16A, adatto anche alle tapparelle, che monitora il consumo di energia. Non richiede hub, è certificato Matter e compatibile con Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 2PM Gen4 (2 pezzi)
52,24€ invece di 56,99€ (-8%)
Relè Wi-Fi a 2 canali da 16A, adatto anche alle tapparelle, che monitora il consumo di energia. Non richiede hub, è certificato Matter e compatibile con Alexa, Google, HomeKit e Zigbee.
|Shelly 1 Gen3 (2 pezzi)
26,11€ invece di 27,49€ (-5%)
Interruttore relè Wi-Fi e Bluetooth a contatto pulito, per scatola di derivazione da 16A, con controllo remoto e automazioni. Compatibile con Alexa, Google Home e iOS.
|Shelly 1 Gen3 (4 pezzi)
47,40€ invece di 49,90€ (-5%)
Interruttore relè Wi-Fi e Bluetooth a contatto pulito, per scatola di derivazione da 16A, con controllo remoto e automazioni. Compatibile con Alexa, Google Home e iOS.
|Shelly 1PM Gen3 (1 pezzo)
14,16€ invece di 15,99€ (-11%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A che monitora il consumo di energia, con controllo remoto e automazioni. Non richiede hub ed è compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly 1PM Gen3 (2 pezzi)
27,06€ invece di 28,49€ (-5%)
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A che monitora il consumo di energia, con controllo remoto e automazioni. Non richiede hub ed è compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly 1PM Gen3 (4 pezzi)
48,69€
Relè Wi-Fi a 1 canale da 16A che monitora il consumo di energia, con controllo remoto e automazioni. Non richiede hub ed è compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly 1PM Mini Gen3 (1 pezzo)
13,00€ invece di 16,07€ (-19%)
Relè smart Wi-Fi e Bluetooth in formato mini, con misurazione dei consumi, da installare dietro l’interruttore.
|Shelly 1PM Mini Gen3 (2 pezzi)
15,19€ invece di 26,00€ (-42%)
Relè smart Wi-Fi e Bluetooth in formato mini, con misurazione dei consumi, da installare dietro l’interruttore.
|Shelly Plus 1PM (2 pezzi)
23,99€
Interruttore intelligente a relè Wi-Fi e Bluetooth con misurazione dei consumi, in confezione da 2 pezzi.
|Shelly Plus 2PM (1 pezzo)
18,99€ invece di 19,99€ (-5%)
Relè Wi-Fi a 2 canali per controllare luci e interruttori o aprire e chiudere le tapparelle, con misurazione della potenza rilevata.
|Shelly Plus 2PM (2 pezzi)
37,00€ invece di 59,99€ (-38%)
Relè Wi-Fi a 2 canali per controllare luci e interruttori o aprire e chiudere le tapparelle, con misurazione della potenza rilevata.
|Shelly Plus 2PM (4 pezzi)
64,59€ invece di 67,99€ (-5%)
Relè Wi-Fi a 2 canali per controllare luci e interruttori o aprire e chiudere le tapparelle, con misurazione della potenza rilevata.
|Shelly i4 Gen3
15,57€ invece di 17,99€ (-13%)
Controller Wi-Fi a 4 ingressi digitali per interruttori intelligenti Shelly, 110-240V, con multiclick per le automazioni. Compatibile con Alexa e Google, senza hub.
Misuratori di energia
Per tenere sotto controllo i consumi di casa, dal singolo carico fino all’impianto trifase con fotovoltaico.
|Shelly EM Mini Gen4 (1 pezzo)
18,99€ invece di 20,40€ (-7%)
Misuratore di potenza Wi-Fi a 1 canale da 16A, senza relè, che monitora il consumo di energia in tempo reale. Compatibile Matter, Zigbee, Alexa e Google Home.
|Shelly EM Mini Gen4 (2 pezzi)
36,09€ invece di 39,41€ (-8%)
Misuratore di potenza Wi-Fi a 1 canale da 16A, senza relè, che monitora il consumo di energia in tempo reale. Compatibile Matter, Zigbee, Alexa e Google Home.
|Shelly PM Mini Gen3 (1 pezzo)
13,30€ invece di 15,35€ (-13%)
Misuratore di potenza smart Wi-Fi e Bluetooth a 1 canale da 16A, senza relè, per monitorare i consumi in tempo reale. Compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly PM Mini Gen3 (2 pezzi)
22,80€ invece di 24,00€ (-5%)
Misuratore di potenza smart Wi-Fi e Bluetooth a 1 canale da 16A, senza relè, per monitorare i consumi in tempo reale. Compatibile con Alexa e Google Home.
|Shelly 3EM-63W Gen3
63,64€ invece di 73,08€ (-13%)
Misuratore di energia Wi-Fi per impianti trifase o monofase, con misurazione in 4 quadranti in tempo reale, pronto per il fotovoltaico, per montaggio su guida DIN.
|Shelly 3EM-63T Gen3
63,64€ invece di 66,99€ (-5%)
Misuratore di energia Wi-Fi per impianti trifase o monofase, con terminali piatti e misurazione in 4 quadranti, pronto per il fotovoltaico.
|Shelly Pro 3EM 120A V2
112,46€ invece di 122,62€ (-8%)
Contatore trifase su guida DIN con Matter, Wi-Fi, LAN e Bluetooth, 3 trasformatori da 120A, misura fotovoltaica bidirezionale e storico di 60 giorni. Senza hub.
Dimmer, tende e lampadine
Per regolare l’intensità delle luci, muovere tende e tapparelle e sostituire le lampadine con modelli smart.
|Shelly Dimmer 2 (1 pezzo)
21,94€ invece di 34,99€ (-37%)
Varialuce senza fili Wi-Fi per la domotica, per regolare l’intensità delle luci.
|Shelly Dimmer 2 (2 pezzi)
46,54€ invece di 49,99€ (-7%)
Varialuce senza fili Wi-Fi per la domotica, per regolare l’intensità delle luci.
|Shelly DALI Dimmer Gen3
37,90€ invece di 40,99€ (-8%)
Dimmer Wi-Fi per luci DALI con alimentazione bus integrata fino a 5 unità, modalità notturna e compatibilità KNX. Senza hub, con Alexa e Google.
|Shelly Pro Dimmer 1PM
43,69€ invece di 45,99€ (-5%)
Dimmer smart Wi-Fi e LAN a 1 canale da 200W con misurazione dei consumi, per montaggio su guida DIN. Compatibile con Alexa e Google Home, senza hub.
|Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
92,90€ invece di 97,99€ (-5%)
Relè bifase Wi-Fi e LAN a 2 canali da 16A per tende, persiane e tapparelle, per guida DIN. Non richiede hub, con Alexa e Google Home.
|Shelly Duo Bulb E27 Gen3 (2 pezzi)
17,95€
Lampadina LED smart Wi-Fi E27 da 9W e 800 lm con temperatura colore 2700K-6500K, dimmerabile, con modalità notte e monitoraggio dei consumi. Controllo vocale, senza hub.
|Shelly Duo Bulb E27 Gen3 (4 pezzi)
33,15€
Lampadina LED smart Wi-Fi E27 da 9W e 800 lm con temperatura colore 2700K-6500K, dimmerabile, con modalità notte e monitoraggio dei consumi. Controllo vocale, senza hub.
|Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 (2 pezzi)
17,95€
Lampadina LED smart Wi-Fi E27 RGBW da 9W e 800 lm con 16 milioni di colori e luce bianca 2700K-6500K, dimmerabile, con modalità sicurezza. Controllo vocale, senza hub.
|Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 (4 pezzi)
33,15€
Lampadina LED smart Wi-Fi E27 RGBW da 9W e 800 lm con 16 milioni di colori e luce bianca 2700K-6500K, dimmerabile, con modalità sicurezza. Controllo vocale, senza hub.
Prese smart
Prese Wi-Fi e Matter, anche da esterno, in diverse confezioni.
|Shelly AZ Plug (versione 1)
20,40€ invece di 25,48€ (-20%)
Presa smart di tipo F con Wi-Fi e controllo remoto, da 12A.
|Shelly AZ Plug (versione 2)
20,40€ invece di 25,48€ (-20%)
Presa smart di tipo F con Wi-Fi e controllo remoto, da 12A.
|Shelly Plug S Gen3 Nero (1 pezzo)
18,90€ invece di 20,49€ (-8%)
Presa smart Matter di tipo F da 12A (2500W) con Wi-Fi e misurazione del consumo energetico, controllabile da remoto.
|Shelly Plug S Gen3 Nero (2 pezzi)
32,76€ invece di 34,49€ (-5%)
Presa smart Matter di tipo F da 12A (2500W) con Wi-Fi e misurazione del consumo energetico, controllabile da remoto.
|Shelly Plug S Gen3 Nero (3 pezzi)
46,06€ invece di 48,49€ (-5%)
Presa smart Matter di tipo F da 12A (2500W) con Wi-Fi e misurazione del consumo energetico, controllabile da remoto.
|Shelly Plug S Gen3 Nero (4 pezzi)
60,31€ invece di 63,49€ (-5%)
Presa smart Matter di tipo F da 12A (2500W) con Wi-Fi e misurazione del consumo energetico, controllabile da remoto.
|Shelly Outdoor Plug S Gen3
23,74€ invece di 26,90€ (-12%)
Presa smart Wi-Fi da esterno IP44, con Matter, 12A e 2500W, misurazione della potenza e timer per l’illuminazione e le automazioni esterne. Compatibile con Alexa, Google Home e Apple HomeKit.
|Shelly Plug M Gen3 Bianco (8 pezzi)
72,81€ invece di 80,90€ (-10%)
Presa smart Wi-Fi e Matter con misurazione dei consumi, in confezione da 8 pezzi.
Sensori, pulsanti e caricabatterie
Sensori di temperatura, allagamento, presenza e apertura, pulsanti Bluetooth e caricabatterie GaN.
|Shelly H&T Gen3 (versione 1)
33,01€ invece di 39,99€ (-17%)
Sensore di temperatura e umidità con Wi-Fi e Bluetooth.
|Shelly H&T Gen3 (versione 2)
32,29€ invece di 39,99€ (-19%)
Sensore di temperatura e umidità con Wi-Fi e Bluetooth.
|Shelly Flood Gen4
27,55€ invece di 31,49€ (-13%)
Sensore intelligente per allagamenti con cavo sensore di perdite, Wi-Fi e Matter, IP44, con tre modalità di allarme e rilevamento della pioggia.
|Shelly Leak Sensor Cable
6,54€ invece di 10,58€ (-38%)
Cavo sensore di perdita da 2 metri per Flood Gen4, estendibile fino a 150 metri.
|Shelly Presence Gen4 Nero
59,42€ invece di 69,90€ (-15%)
Sensore di presenza Wi-Fi e Matter che rileva movimento e occupazione, con zone personalizzabili e Zigbee.
|Shelly BLU Door/Window Nero
15,10€ invece di 23,00€ (-34%)
Sensore Bluetooth per porte e finestre che avvisa tramite app dell’apertura e permette di controllare la casa da remoto. Richiede un gateway.
|Shelly BLU Button Tough1
15,19€ invece di 22,99€ (-34%)
Pulsante Bluetooth per azioni smart.
|Shelly GaN Charger 65W Blu
23,65€ invece di 24,90€ (-5%)
Caricatore USB-C e USB-A a due porte da 65W.
|Shelly GaN Charger 65W Bianco
23,65€ invece di 24,90€ (-5%)
Caricatore USB-C e USB-A a due porte da 65W.
|Shelly GaN Charger 30W Nero
16,05€ invece di 16,90€ (-5%)
Caricatore USB-C compatto da 30W con Power Delivery.
|Shelly GaN Charger 30W Bianco
16,05€ invece di 16,90€ (-5%)
Caricatore USB-C compatto a una porta da 30W.
Prezzo e disponibilità
I prezzi indicati sono stati rilevati su Amazon il 19 novembre 2026; le promozioni Shelly sono valide fino al 2 dicembre 2026, salvo esaurimento scorte. Potete consultare l’elenco completo nello store ufficiale Shelly su Amazon. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.
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