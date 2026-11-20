Per il Black Friday 2026 Shelly ha attivato sconti fino al 60% sui propri prodotti per la smart home, validi fino al 2 dicembre sullo shop del brand e presso i principali rivenditori. Sono coinvolti riscaldamento, risparmio energetico, illuminazione e sicurezza, con omaggi in base all’importo dell’ordine. Su Amazon lo store ufficiale Shelly ha una pagina dedicata alle offerte, con oltre sessanta inserzioni in promozione: le abbiamo passate in rassegna e le trovate qui sotto, divise per tipo, con prezzo, sconto e un link per l’acquisto.

Per gli utenti che hanno aderito alla preregistrazione VIP (conclusa il 18 novembre), Shelly prevede inoltre un’estrazione tra chi acquista entro il 2 dicembre: massimo 500 vincitori, con un credito acquisti pari al valore dell’ordine (fino a 1.000€) da spendere sullo shop ufficiale entro sei mesi.

I prodotti Shelly in promozione

Sono decisamente parecchi i prodotti Shelly in promozione in queste settimane, e vanno dai classici relè alle prese intelligenti, dalle lampadine ai termostati e molto altro. Ecco una lista esaustiva delle offerte

Relè e interruttori smart

Il cuore dell’ecosistema: relè Wi-Fi e Bluetooth da nascondere nella scatola di derivazione, per accendere luci, tapparelle e dispositivi da remoto.

Misuratori di energia

Per tenere sotto controllo i consumi di casa, dal singolo carico fino all’impianto trifase con fotovoltaico.

Dimmer, tende e lampadine

Per regolare l’intensità delle luci, muovere tende e tapparelle e sostituire le lampadine con modelli smart.

Prese smart

Prese Wi-Fi e Matter, anche da esterno, in diverse confezioni.

Sensori, pulsanti e caricabatterie

Sensori di temperatura, allagamento, presenza e apertura, pulsanti Bluetooth e caricabatterie GaN.

Prezzo e disponibilità

I prezzi indicati sono stati rilevati su Amazon il 19 novembre 2026; le promozioni Shelly sono valide fino al 2 dicembre 2026, salvo esaurimento scorte. Potete consultare l’elenco completo nello store ufficiale Shelly su Amazon. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.

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