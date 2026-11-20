Sul piano di lavoro della cucina convivono quasi sempre la macchina del caffè, il bollitore e una soluzione per l’acqua, che sia una caraffa filtrante o una scorta di bottiglie. JIMMY Nespure N9 prova a riunire tutto in un solo apparecchio: è un purificatore d’acqua da banco che eroga acqua filtrata a temperatura ambiente o a 98 gradi con un tocco e che prepara anche il caffè con le capsule. Per il Black Friday è in offerta su Amazon a 329,99€ con il codice sconto 18YJXGRN, valido dal 19 al 30 novembre 2026.

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Un solo apparecchio al posto di tre

L’idea alla base di JIMMY Nespure N9 è semplice: lasciare sul piano di lavoro un unico elettrodomestico in grado di sostituire filtro per l’acqua, bollitore e macchina per il caffè. L’acqua viene purificata, scaldata o lasciata a temperatura ambiente, e quella stessa acqua filtrata serve anche a preparare il caffè, un dettaglio non secondario per chi vive in una zona con acqua ricca di calcare.

Il marchio JIMMY, che fa capo a KingClean Electric, è conosciuto soprattutto per gli aspirapolvere cordless, ma con questa linea entra nel territorio degli elettrodomestici da cucina. Il Nespure N9 è stato presentato a IFA di Berlino a settembre ed è già disponibile in Italia.

Filtrazione a cinque stadi e acqua a 98 gradi

Il cuore del sistema è la filtrazione a cinque stadi, affidata a due cartucce. La prima, modello MC107, è un filtro composito in microfibra e carbone attivo; la seconda, modello UC102, è un filtro composito a ultrafiltrazione e carbone attivo. Secondo JIMMY, l’ultrafiltrazione trattiene impurità e sostanze indesiderate lasciando i sali minerali essenziali, mentre il carbone attivo riduce cloro e odori. Per entrambi i filtri la durata dichiarata è di 8 mesi.

Con un solo tocco si sceglie tra acqua a temperatura ambiente e acqua a 98 gradi, ideale per tè, tisane, minestre istantanee e preparati. La portata è di 0,8 litri al minuto, quindi un bicchiere si riempie in pochi secondi, e l’acqua calda è pronta senza accendere il bollitore. Il serbatoio da 2 litri è rimovibile e si riempie a mano: è il prezzo da pagare per poter installare l’apparecchio ovunque.

La parte dedicata al caffè è affidata a una pompa da 20 bar e a un sistema di riscaldamento rapido, per una pressione stabile in fase di estrazione. La macchina prepara espresso e lungo ed è compatibile con le capsule della linea Nespresso Original, un formato molto diffuso che offre una scelta ampia tra marchi originali e compatibili.

Un vantaggio concreto del sistema è che il caffè viene estratto con acqua già purificata. Questo significa gusto più pulito, ma anche un ambiente meno favorevole alla formazione di calcare nel circuito rispetto all’uso dell’acqua del rubinetto.

Nessun allacciamento, nessuna installazione

Il Nespure N9 non richiede alcun allacciamento all’impianto idrico: si appoggia sul piano, si riempie il serbatoio e si collega alla presa di corrente. Niente interventi sotto il lavello e nessun problema per chi vive in affitto o in una cucina con poco spazio. Prima dell’uso va eseguito un risciacquo dei filtri, operazione che richiede circa dieci minuti.

I comandi sono affidati a un display touch con indicatori LED, e le parti rimovibili sono pensate per semplificare la pulizia, comprese quelle che raccolgono le capsule usate. Le dimensioni sono di 160 x 390 x 300 millimetri, una larghezza contenuta che lascia spazio accanto agli altri elettrodomestici, mentre altezza e profondità vanno verificate se il piano si trova sotto un pensile. La potenza nominale è di 2.200 watt, un dato da ricordare se sulla stessa linea funzionano altri apparecchi di cucina potenti.

Come per ogni purificatore, il costo di gestione conta quanto il prezzo d’acquisto. I ricambi sono facili da reperire e costano 34,90€ per il filtro MC107 e 19,90€ per il filtro UC102: un cambio completo, da effettuare ogni otto mesi, richiede quindi 54,80€. Una voce da mettere in conto, soprattutto se si usa l’apparecchio quotidianamente.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino di JIMMY Nespure N9 è di 349,90€. Per il Black Friday, su Amazon, scende a 329,99€ inserendo il codice 18YJXGRN, con l’offerta valida dal 19 novembre 2026 alle 00:00 al 30 novembre 2026 alle 23:59. Come sempre, conviene verificare il totale nel carrello prima di confermare l’ordine, perché prezzi e disponibilità possono cambiare.