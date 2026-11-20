La seconda giornata del Black Friday Amazon porta un’ondata di ribassi senza precedenti su una delle categorie tech più desiderate del momento: gli occhiali intelligenti con intelligenza artificiale integrata. Sotto i riflettori finisce l’intera famiglia Meta Glasses, declinata sia nelle nuove montature firmate direttamente da Meta (Nova, Adventurer e Capri) sia nelle iconiche collezioni realizzate in collaborazione con Ray-Ban (Gen 2) e Oakley. Con tagli di prezzo che toccano il 25% di sconto rispetto al listino, si parte da appena 262,00€ per i modelli con lenti da sole fino alle più sofisticate versioni con lenti fotocromatiche Transitions® pensate per essere indossate tutto il giorno, dal mattino fino a sera. Scopriamo tutte le taglie, le montature e le configurazioni disponibili in offerta.

Gamma Meta AI Glasses: Nova, Adventurer e Capri da 262€

Progettati con fotocamera da 12 MP capace di registrare video in 3K, sistema a 6 microfoni direzionali e altoparlanti open-ear integrati nelle aste, gli occhiali intelligenti firmati Meta scendono subito di prezzo in diverse taglie e colorazioni:

Meta AI Glasses Adventurer Large (Nero, Lenti Marroni) a 262,00€ invece di 309,00€: Montatura rettangolare in taglia Large dal profilo deciso e versatile, scontata di 47 euro per chi desidera comodità e protezione solare.

Montatura rettangolare in taglia Large dal profilo deciso e versatile, scontata di 47 euro per chi desidera comodità e protezione solare. Meta AI Glasses Nova Piccola (Arenaria, Lenti Cioccolato) a 262,65€ invece di 309,00€: Pensata per i visi più minuti grazie alla calzata Piccola, unisce l’elegante colorazione Arenaria alle lenti cioccolato con un risparmio netto superiore ai 46 euro.

Pensata per i visi più minuti grazie alla calzata Piccola, unisce l’elegante colorazione Arenaria alle lenti cioccolato con un risparmio netto superiore ai 46 euro. Meta AI Glasses Capri (Nero Classico, Lenti Transitions® Grigie) a 339,15€ invece di 399,00€: Con uno sconto di quasi 60 euro, integra lenti fotocromatiche che si schiariscono automaticamente negli ambienti chiusi e si scuriscono all’aperto sotto la luce diretta del sole.

Ray-Ban Meta Gen 2: Skyler e Wayfarer al Minimo del Black Friday

La seconda generazione degli iconici occhiali nati dalla partnership tra Meta e Ray-Ban — potenziata da video Ultra-HD 3K, fino a 8 ore di autonomia, comandi vocali e assistente Meta AI — registra un crollo diretto del 25% su ben quattro varianti:

1. Ray-Ban Meta Skyler Gen 2 (Nero Lucido, Lenti G-15 Verdi) a 314,25€ invece di 419,00€

Taglio netto di 104,75 euro per il design d’ispirazione retrò con le classiche lenti verdi G-15 ad alta nitidezza visiva.

2. Ray-Ban Meta Skyler Gen 2 con Lenti Transitions® (Grafite o Ametista) a 374,25€ invece di 499,00€

Ben 124,75 euro di risparmio sulla montatura Nero Lucido equipaggiata con lenti fotocromatiche trasparenti che virano verso il grafite oppure verso l’originale tonalità ametista.

3. Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 Taglia L (Nero Opaco, Lenti Transitions® Grigio) a 374,25€ invece di 499,00€

L’intramontabile silhouette Wayfarer in finitura Nero Opaco taglia Large scende anch’essa di quasi 125 euro nella configurazione più versatile con lenti fotocromatiche trasparente/grigio.

Sport e Lifestyle: Oakley Meta HSTN con Video a 60FPS

Per chi cerca una montatura dal carattere sportivo leggero e dinamico senza rinunciare alle funzioni smart di Meta AI:

Oakley Meta HSTN (Nero, Lenti Transitions® Clear/Amethyst) a 389,25€ invece di 519,00€: Scontato di quasi 130 euro (-25%), abbina il design contemporaneo di Oakley a una fotocamera da 12 MP con registrazione video fino a 60FPS, 8 ore di batteria e lenti Transitions® Clear/Amethyst.

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Riepilogo Offerte Meta, Ray-Ban e Oakley Smart Glasses su Amazon

Di seguito il box riepilogativo con tutte e otto le varianti in promozione e i collegamenti diretti alle rispettive pagine Amazon per selezionare subito la propria montatura prima dell’esaurimento scorte.

Considerando quanto raramente gli smart glasses firmati Meta, Ray-Ban e Oakley scendano con tagli fino a 130 euro — specialmente nelle ricercatissime versioni con lenti Transitions® — questo Black Friday rappresenta il momento ideale per acquistarli. Per restare aggiornati su tutte le altre offerte selezionate dalla redazione, consultate le sezioni dedicate su TuttoAndroid.net e TuttoTech.net.

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