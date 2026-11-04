Apple ha appena alzato l’asticella delle fotocamere su smartphone con un sistema ad apertura variabile mai visto prima su un iPhone. Apple iPhone 18 Pro 256GB porta nel formato compatto da 6,3″ tutta la potenza del nuovo chip A20 Pro a 2 nanometri e un comparto fotografico con tre sensori Fusion da 48 megapixel. Il prezzo di listino italiano si attesta a 1.489€, ma su AliExpress è possibile trovarlo a una cifra decisamente più interessante, con un risparmio concreto che si amplifica ulteriormente grazie a coupon dedicati e cashback. Vediamo come funziona l’offerta e cosa rende questo smartphone una scelta particolarmente azzeccata per fotografi e content creator.

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Apple iPhone 18 Pro: fotocamera fusion 48mp e chip a20 pro da record

Il display Super Retina XDR da 6,3″ sfoggia risoluzione *2.622 x 1.206 pixel*, luminosità massima di 3.000 nit e refresh rate ProMotion fino a 120Hz, con modalità Always-On sempre attiva. La scocca posteriore in Ceramic Shield e quella frontale in Ceramic Shield 2 garantiscono una resistenza ai graffi tripla rispetto a iPhone 16 Pro.

La vera novità riguarda però il comparto fotografico. La fotocamera principale Fusion da 48MP introduce per la prima volta su iPhone un’apertura variabile fisica, gestita da sei lamelle tagliate al laser che si adattano automaticamente alla scena. Chi preferisce il controllo manuale può scegliere tra quattro aperture (ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0) direttamente nell’app Fotocamera, ottenendo ad esempio un bokeh reale con ƒ/1.48.

Il sistema completo include:

Principale 24mm con stabilizzazione ottica e scatti fino a 48MP

24mm con stabilizzazione ottica e scatti fino a 48MP Ultra-grandangolo 13mm ƒ/2.2 con campo visivo di 120°

13mm ƒ/2.2 con campo visivo di 120° Teleobiettivo 100mm (4x) ƒ/2.8 con design a tetra prisma e zoom digitale fino a 40x

A muovere tutto ci pensa il chip A20 Pro a 2nm, affiancato da una camera di vapore ottimizzata per gestire carichi intensi come gaming ed editing video senza surriscaldamenti. L’autonomia dichiarata arriva fino a 45 ore, mentre a bordo troviamo iOS 27 con la nuova generazione di Apple Intelligence e Siri AI.

Sconto AliExpress più coupon: ecco quanto si risparmia

Il prezzo ufficiale italiano di Apple iPhone 18 Pro 256GB è fissato a 1.489€, ma su AliExpress lo stesso modello scende a 1.271€, con uno sconto di circa il 15% pari a *218€ di risparmio*. Per spingere ulteriormente in basso la cifra finale è possibile applicare uno dei coupon dedicati: TUTTOA80, ITAFF80 oppure ITD1180 (se uno non dovesse funzionare, conviene provarne un altro). Pagando con PayPal si ottiene inoltre uno sconto aggiuntivo, mentre unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech prima dell’acquisto si può ricevere un rimborso del 5%, percentuale che sale fino al 7% in base al numero di partecipanti.

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