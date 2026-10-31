La Fiat Topolino cambia status prima ancora che aspetto. Con il modello 2027 presentato giovedì, il piccolo elettrico italiano esce dal cortile di casa e ottiene l’omologazione per circolare su strada negli Stati Uniti, dove il listino parte da 13.995 dollari.

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Finalmente guidabile su strada

Fino a poco tempo fa la Topolino si poteva comprare, ma non portare in giro. Non era classificata come Veicolo a Bassa Velocità, la categoria che raccoglie i quadricicli elettrici e i golf cart omologati, e quindi non poteva viaggiare sulle strade pubbliche: i clienti erano autorizzati a usarla soltanto dentro una proprietà privata. La velocità massima si fermava a 19 mph, circa 31 km/h. Con la versione 2027 il quadro cambia. L’omologazione arriva grazie allo standard federale FMVSS 500 e il limite sale a 25 mph, ossia 40 km/h. Fiat precisa che le vetture correttamente equipaggiate possono viaggiare sulla maggior parte delle strade con un limite di 35 mph (56 km/h) o inferiore, sempre nel rispetto delle norme statali e locali.

Chi ha già in garage una Topolino non omologata resta comunque in strada: la casa torinese mette a disposizione un aggiornamento gratuito che comprende il sistema di allerta per i pedoni, la retrocamera e lo specchietto retrovisore. Le consegne del modello 2027 avvengono invece con il kit già installato, e la consegna a casa è gratuita nel raggio di 50 miglia dal concessionario.

Tre versioni e un listino unico

La gamma si allarga a tre proposte. Ci sono la Topolino standard, con due porte e tetto rigido, e la Dolce Vita, con il tetto morbido arrotolabile e due aperture laterali al posto delle portiere. A queste si aggiunge la nuova Open Air, che unisce il tetto arrotolabile della Dolce Vita alle portiere della versione normale. Il prezzo di listino è identico per tutte: 13.995 dollari, che diventano 14.985 con la tassa di destinazione compresa. Tutte montano il nuovo quadro strumenti digitale a colori.

Le uniche scelte riguardano la tinta e gli accessori. Verde Vita Mint non costa nulla, mentre Luna Greige e Corallo Orange richiedono 295 dollari in più ciascuno; l’unico accessorio disponibile è un portapacchi posteriore da 395 dollari. Secondo Andrew Waterhouse, responsabile di Fiat Nord America, l’ampliamento della gamma risponde a una domanda superiore alle attese: diversi concessionari hanno esaurito l’allocazione iniziale del 2026, anche se l’azienda non ha ancora diffuso i dati complessivi di vendita. Il design della vettura è intanto finito nella lista delle migliori invenzioni del 2026 di TIME e si è guadagnato il titolo di Neighborhood Green Car of the Year 2027.

Batteria, autonomia e misure ridotte

Le specifiche non fanno sognare: la batteria agli ioni di litio è da 5,4 kWh, il motore elettrico sviluppa 8 cavalli (circa 6 kW) e l’autonomia si ferma a 74 km. Per una ricarica completa da una presa di casa servono circa cinque ore. Le dimensioni sono ridotte all’osso: poco più di 2,5 metri di lunghezza, meno della 500e.

Più che un’automobile tradizionale, è un veicolo da vivere a bassa velocità, pensato per le città di mare e per chi trova più divertente un quadriciclo dal design riuscito. Per Fiat è il piccolo cruiser destinato a ritagliarsi spazio ovunque i mezzi da campo da golf siano già di casa.