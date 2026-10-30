Il nuovo Apple MacBook Pro 14″ con chip M5 è arrivato sul mercato da poco, eppure il prezzo è già sceso in maniera sorprendente. Non capita spesso che un prodotto Apple appena lanciato, tenendo soprattutto conto dei recentissimi aumenti di prezzo, raggiunga una quotazione così vicina ai minimi storici. Il calo di prezzo è netto e porta questo laptop professionale a un livello di convenienza raramente visto per un modello così recente. Chi stava aspettando il momento giusto per portarsi a casa un MacBook Pro con chip M5 di ultima generazione, ora ha davanti un’occasione concreta. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e quanto si risparmia rispetto al prezzo di listino.

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Apple MacBook Pro 14″ M5, potenza e intelligenza artificiale in un corpo compatto

Al centro di questo MacBook Pro troviamo il chip Apple M5, realizzato con processo produttivo a 3nm di terza generazione. Si tratta di un salto generazionale importante soprattutto sul fronte dell’intelligenza artificiale on-device, elemento chiave per sfruttare appieno Apple Intelligence integrata in macOS Tahoe. La configurazione tecnica comprende:

CPU 10-core (4 super core + 6 core a efficienza energetica)

GPU 10-core con Neural Accelerators e ray tracing accelerato via hardware

Neural Engine a 16 core per carichi di lavoro AI

Banda di memoria di 153GB/s

Media Engine con supporto hardware per H.264, HEVC, ProRes e decodifica AV1

Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione 3024×1964 pixel, contrasto 1.000.000:1 e luminosità di picco fino a 1.600 nit per i contenuti HDR, una qualità visiva che pochi laptop in questa fascia riescono a offrire. Questa configurazione specifica monta 16GB di memoria unificata e 1TB di SSD, un equilibrio solido per editing multimediale leggero, sviluppo software e utilizzo professionale quotidiano.

Non mancano tre porte Thunderbolt 4, slot SDXC, HDMI e porta MagSafe 3, oltre a una batteria da 72,4 Wh capace di garantire fino a 24 ore di autonomia in streaming video. Il tutto in un corpo da soli 1,55 kg, nella elegante colorazione Nero Siderale.

Sconto reale su MacBook Pro M5, ecco quanto si risparmia

Il prezzo ufficiale per questa configurazione è di 2.229€, ma grazie all’offerta disponibile su Amazon è possibile acquistarlo a 1.799€, con uno sconto del 19% e un risparmio concreto di 430€. Si tratta di una cifra che avvicina sensibilmente questo MacBook Pro 14″ M5 ai minimi storici registrati prima dei recenti rincari sui prodotti Apple, rendendo questa un’offerta particolarmente interessante per chi cerca un laptop Pro di ultima generazione senza spendere cifre eccessive. La disponibilità è immediata, ma trattandosi di uno sconto rilevante su un prodotto appena lanciato, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

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