Il nuovo chip M5 firmato Apple è arrivato da poco sul mercato, e già porta con sé una delle configurazioni più interessanti per chi cerca potenza e autonomia in un formato ultraportatile. MacBook Air 13” con chip M5, colorazione Galassia, taglio 16GB/1TB, scende di prezzo proprio ora su Amazon, toccando quello che sembra essere il prezzo più basso mai registrato per questa configurazione. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa l’ultima generazione del notebook più venduto della gamma Apple, forse lo ha appena trovato. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo dispositivo e quanto conviene davvero.

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MacBook Air M5: potenza silenziosa e intelligenza artificiale a bordo

Il cuore pulsante di questo MacBook Air è il nuovissimo System on Chip Apple M5, prodotto da TSMC con processo a 3nm (N3P) e lanciato ufficialmente a ottobre 2025. La configurazione in offerta monta CPU 10-core e GPU 10-core, con memoria unificata LPDDR5X a 9600 MT/s e un Neural Engine a 16 core capace di 42 TOPS. Non è un dettaglio da poco: ogni singolo core della GPU integra un Neural Accelerator dedicato, pensato specificamente per potenziare le operazioni di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud.

Tra le specifiche che più convincono della configurazione proposta:

Display Liquid Retina IPS da 13,6” con risoluzione 2560×1664 pixel, 500 nit di luminosità e supporto a un miliardo di colori

16GB di memoria unificata e 1TB di SSD, con velocità di lettura/scrittura raddoppiate rispetto alla generazione precedente

Wi-Fi 7 e Bluetooth 6 grazie al nuovo chip di connettività N1

Due porte Thunderbolt 4, MagSafe 3 e jack cuffie

Batteria da 53,8 Wh con autonomia dichiarata fino a 18 ore

Design fanless in alluminio, peso di appena 1,23 kg

La CPU adotta un’architettura ibrida con quattro core ad alte prestazioni e sei a elevata efficienza, garantendo un single-thread tra i più veloci della categoria pur mantenendo consumi contenuti. Completano la dotazione la fotocamera Center Stage da 12MP, il sistema audio a quattro altoparlanti con Spatial Audio e il sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione. Il tutto gira su macOS Tahoe 26, con piena integrazione delle funzionalità di Apple Intelligence.

Sconto da non perdere su amazon per il taglio 1TB

Il prezzo di listino per questa configurazione (16GB/1TB, GPU 10-core, colorazione Galassia) si attesta solitamente intorno ai 1.779€, cifra confermata anche da altri rivenditori come Euronics. Su Amazon oggi è disponibile a 1.599€, con uno sconto del 10% che si traduce in un risparmio secco di 180€. Non è solo una promozione passeggera: il prezzo attuale rappresenta un vero minimo storico per questa specifica combinazione di memoria e storage, decisamente più conveniente rispetto ai 1.699-1.779€ richiesti da altri store online per configurazioni equivalenti.

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