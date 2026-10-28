Chi lavora sempre dalla stessa scrivania spesso si trova davanti a un bivio: comprare un desktop ingombrante oppure accontentarsi di un notebook con schermo troppo piccolo per essere comodo tutto il giorno. HP OmniBook 3 17-dk0001slx risolve il dilemma con un display da 17,3 pollici FHD IPS antiriflesso, un Intel Core 5 120U di ultima generazione e 12GB di RAM, il tutto proposto ora al prezzo più basso mai registrato. Il calo di prezzo è deciso e porta questo notebook in una fascia davvero interessante per chi cerca una postazione fissa senza rinunciare alla portabilità. Vediamo come si comporta sul campo e quali sono i dettagli dell’offerta.

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HP OmniBook 3, schermo generoso e prestazioni concrete

Il punto di forza di questo notebook è senza dubbio il pannello FHD IPS antiriflesso da 17,3″ con luminosità di 300 nit, capace di garantire una buona leggibilità anche in ambienti luminosi. È il classico schermo pensato per chi passa ore davanti al computer tra documenti, videoscrittura e videoconferenze, e che apprezza caratteri più grandi senza dover stringere gli occhi.

Sotto la scocca argento trova posto Intel Core 5 120U, processore a 10 core e 12 thread capace di spingersi fino a 5,0 GHz in Turbo Boost, con 12MB di cache L3. Un chip che, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di SSD NVMe PCIe Gen4, gestisce senza problemi multitasking leggero, navigazione e streaming. La grafica è affidata al comparto integrato Intel, quindi non è un dispositivo per gaming impegnativo, ma per l’uso quotidiano in casa e ufficio risulta più che sufficiente.

Tra le dotazioni spiccano:

  • Due porte USB-C 3.2 Gen 2 con Power Delivery e DisplayPort
  • Due USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b e lettore di schede
  • Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4 per una connettività moderna
  • Webcam FHD con IR e microfoni dual array, ideali per le videochiamate
  • Lettore di impronte digitali per sblocco rapido e sicuro

Il peso di circa 2 kg e l’ingombro generoso tradiscono la vocazione desktop replacement del dispositivo: non è pensato per essere portato in giro ogni giorno, ma per restare sulla scrivania come alternativa valida a un fisso. La batteria da 41 Wh copre le esigenze di un utilizzo da ufficio, anche se chi cerca autonomia estrema dovrebbe orientarsi altrove. Windows 11 è già installato e pronto all’uso.

Sconto e minimo storico, i numeri dell’offerta

Il prezzo di HP OmniBook 3 17-dk0001slx crolla da 929,99€ a 729,99€ su Amazon, con uno sconto di circa il 22% e un risparmio di 200€. Si tratta del minimo storico registrato per questa configurazione con Core 5 120U, 12GB RAM e 512GB SSD, un prezzo che raramente si vede su un notebook con schermo da 17,3″ e specifiche di questo livello. La disponibilità è però legata alle scorte del momento, quindi conviene non aspettare troppo per approfittarne.

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