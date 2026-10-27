Trovare un robot aspirapolvere lavapavimenti che unisca aspirazione da 25.000 Pa, design ultrasottile e un sistema di lavaggio completamente automatizzato sotto i 600€ non è semplice. Roborock Qrevo Edge 2 si avvicina a questo equilibrio, proponendosi come erede del Qrevo Curv con alcune soluzioni tecniche pensate per chi ha animali domestici, tappeti e mobili bassi in casa. Il prezzo attuale su Amazon segue un andamento interessante rispetto alle settimane precedenti, rendendo il momento adatto per valutare l’acquisto. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del dispositivo e i termini dell’offerta.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Roborock Qrevo Edge 2, potenza e design sottile uniti in un solo robot

Il punto di forza principale di Qrevo Edge 2 è l’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa, abbinata a un doppio sistema anti-groviglio che evita blocchi causati da peli di animali o capelli. La spazzola principale DuoDivide lavora insieme alla spazzola laterale FlexiArm Arc, capace di estendersi fino a 2,5 cm oltre il corpo del robot per raggiungere angoli e zoccolini con maggiore precisione.

Un altro elemento distintivo riguarda l’altezza del corpo macchina: appena 7,98 cm, resa possibile da un LiDAR retrattile che si ritira automaticamente quando il robot si avvicina a mobili bassi. In questi casi, un sensore dToF e un modulo di visione a 100 gradi mantengono il posizionamento, permettendo al dispositivo di pulire anche sotto divani e letti con poco spazio libero.

Per quanto riguarda il lavaggio, il sistema utilizza due panni mop rotanti a 230 giri/min con pressione di 8 N, in grado di sollevarsi automaticamente sui tappeti. La stazione multifunzionale gestisce tutto il processo di manutenzione: lava i panni con acqua calda a 80°C, li asciuga a 55°C e svuota il serbatoio della polvere fino a 65 giorni di autonomia.

Tra le specifiche tecniche principali si segnalano:

Batteria da 5.200 mAh con autonomia di 188 minuti

Copertura stimata fino a 250 m² per carica

Serbatoi acqua pulita e sporca da 4 litri

Riconoscimento AI di oltre 280 oggetti

Funzione videochiamata tramite videocamera integrata

Connettività Wi-Fi limitata alla banda 2,4 GHz

Quest’ultimo è uno dei pochi limiti rilevati, insieme all’assenza dei rulli in gomma presenti invece nella variante Flow, utili su macchie più ostinate. Nel complesso, però, il pacchetto tecnico risulta coerente con la fascia di prezzo di listino, rendendo lo sconto attuale un’occasione da valutare per chi cerca un dispositivo di fascia alta con manutenzione ridotta.

Sconto e prezzo di Roborock Qrevo Edge 2 su Amazon

Il prezzo di listino di Roborock Qrevo Edge 2 è di 889,99€, mentre su Amazon.it è attualmente disponibile a 519,99€, con uno sconto del 42% e un risparmio di circa 370€. Si tratta di un valore vicino al minimo storico registrato per il prodotto, intorno ai 518€, confermando un buon posizionamento rispetto all’andamento recente dei prezzi. L’offerta riguarda la versione singola del robot, disponibile nella colorazione bianca, e risulta tra le più convenienti attualmente monitorate tra i rivenditori italiani.

Per non perdere le prossime occasioni su robot aspirapolvere e altri dispositivi tecnologici, può essere utile iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dedicato alle migliori offerte di settore, oppure a ErroriBomba per segnalazioni di errori di prezzo e sconti particolarmente aggressivi su qualsiasi categoria di prodotto.