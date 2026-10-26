Roborock presenta la sua prima campagna pubblicitaria ideata e prodotta specificamente per il mercato italiano. Il primo spot riguarda i modelli Saros, ossia i prodotti di punta della gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti: in particolare, al centro c’è il modello Saros 20 Flow Complete.

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Roborock lancia la sua prima campagna pubblicitaria specifica per il mercato italiano

Roborock fa un ulteriore passo avanti per quanto riguarda il mercato italiano e svela la sua prima campagna pubblicitaria dedicata: il protagonista è Saros 20 Flow Complete, modello che promette prestazioni di alto livello e un’esperienza di pulizia automatizzata, con manutenzione ridotta al minimo.

Con lo slogan “Segui il tuo ritmo, Saros è al tuo fianco“, la nuova campagna sintetizza gestione autonoma e intelligente della pulizia quotidiana. Ad affiancare il brand nel primo spot è Filippa Lagerbäck, accompagnata dal suo cane Whisky. “Sono davvero felice di far parte di questa campagna perché rispecchia perfettamente il mio modo di concepire la tecnologia: un alleato silenzioso e discreto che ci aiuta a vivere meglio la nostra casa e a valorizzare il nostro tempo“, ha commentato. “Con i miei ritmi e la vita insieme a Whisky, avere al fianco un supporto intelligente mi permette di dedicarmi a ciò che amo davvero, senza pensieri“.

campagna Roborock

Lo spot è ambientato proprio nella casa di Filippa, e vede Saros 20 Flow Complete affrontare anche lo sporco più ostinato, rispondere ai comandi vocali e muoversi agilmente tra gli ostacoli mentre la vita quotidiana prosegue indisturbata. Come abbiamo visto, oltre a questo modello la gamma include il versatile Saros 20 Neo, con sistema di lavaggio con moci rotanti, e Saros 20, con un’avanzata navigazione 3D.

Con questo progetto ideato nello specifico per il mercato italiano, Roborock si vuole rivolgere in particolare alle famiglie con ritmi di vita intensi, a chi vive con animali domestici e a tutti coloro che cercano un aiuto concreto e di alto livello nella pulizia intelligente. L’obiettivo è quello di rafforzare la notorietà del brand e consolidarne il posizionamento.

Se volete dare un’occhiata al primo spot Roborock specifico per il mercato italiano potete seguire questo link.

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